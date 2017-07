Jair Ventura exalta atuação da equipe após vitória no clássico: "Vitória maiúscula"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a vitória do Botafogo no clássico sobre o Fluminense, em jogo realizado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador alvinegro Jair Ventura elogiou demais a postura de sua equipe, mesmo tendo poupado alguns jogadores por conta do desgate da temporada:

"Quando o Fluminense começou a jogar bola na área, parecia uma final. No Brasileiro é muito difícil conseguir os três pontos. Viemos de uma batida muito forte. De vez em quando temos que poupar, não podemos correr riscos. Um dia especial para a minha carreira. A última vitória do Botafogo aqui foi em 2015. Foi a minha primeira vitória no Maracanã. Estou igual a um menino. Vitória maiúscula na minha opinião." - disse o comandante.

Um dos destaques da partida ficou por conta da atuação de Marcos Vinícius. Contratação recente, o jogador vindo do Cruzeiro não decepcionou e mostrou muita vontade em seu primeiro jogo como titular. Sobre ele, Jair Ventura afirmou: "Foram só 45 minutos. Mas fico feliz. Contratação é sempre uma incógnita. A gente não sabe como o cara vai receber. Pedi para deixar a timidez de lado e deu no que deu. Ele merecia um gol na estreia. Fez uma bela partida."

A ausência de Bruno Silva não foi sentida, apesar do volante ser um dos melhores jogadores da equipe de General Severiano nesse ano. "O Bruno Silva, no último jogo, já me preocupou. Segunda ele não treinou, terça teve um incomodo. O desgaste é muito grande. Ele não subiu. Eu já tinha um plano B. Fizemos um teste e vimos que era arriscado jogar. Foi para casa, Problema algum. Amanhã ele passa por exames. Ele é nosso highlander. O que esse cara corre é um absurdo. Uma hora tem um preço. Espero que não tenha nada sério com ele." - explicou o treinador

Com a saída de Bruno e a entrada de Marcos, o sistema tático sofreu algumas mudanças: "O Marcos entrou hoje como camisa 10, na ponta do losango, centralizado. Trouxe o João Paulo para a posição do Bruno. Pedi ao Marcos para chegar na área, o passe que ele tem é muito bom. Acertou a trave, deu outro chute lindo." - completou.

O jovem treinador finalizou a coletiva com a seguinte afirmação: "Fizemos 3 clássicos no Brasileiro, ganhamos dois e empatamos um. Estou feliz. Dei parabéns aos jogadores. Eles estão de folga amanhã (os titulares). Merecida. Vitória maiúscula, na minha opinião."