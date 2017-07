Após vitória, Jair elogia atuação da equipe: "Voltamos e fizemos um grande segundo tempo"

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo conquistou uma importante vitória diante do Sport nessa segunda(17) em partida realizada no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe de General Severiano conseguiu uma vaga no G-6, que dá vaga na próxima Libertadores. Sobre a partida, o treinador Jair Ventura elogiou a sua equipe:

"Fomos muito abaixo no primeiro tempo. A gente se cobra. Conversamos no intervalo que o Botafogo do primeiro tempo não era a gente. Estávamos tomando as decisões erradas. Voltamos e fizemos um grande segundo tempo. Jogo ficou aberto. Vanderlei botou o Sport para cima. Jogo bastante equilibrado. Tivemos mais situações de gols, principalmente no contra-ataque. Cada jogo é uma final. Cada vez mais equilibrado. Quem for mais decisivo no terço final vai sair com a vitória."

Um assunto que fez parte do ambiente do Glorioso nos últimos dias é uma possível saída de Camilo para o Internacional. "O Camilo foi muito importante e conto com ele. Ele vive um grande momento? Não. Mas quero contar com ele e não abro mão. Não posso forçar uma situação que o atleta não queira. Se ele prefere sair, não posso prejudicar a vida do atleta. Tem jogadores de outros times que também não jogam. Não podemos nos apegar no passado. Temos que estar sendo cobrados todos os dias" - disse o treinador, reprovando uma possível saída do meio campo.

Com os três pontos conquistados na partida com a equipe de Pernambuco, o Botafogo conseguiu ficar entre os seis primeiros times na tabela do Campeonato. Sobre isso, Jair declarou: "Esse salto na tabela é importante, mas o campeonato está muito cedo. A gente não se ilude com o momento. Lógico que queremos brigar, mas está muito cedo. Faltam muitas rodadas. A gente sabe dessa situação e vamos jogo a jogo. No futebol é assim, muda o tempo todo."

Um grande destaque da partida hoje foi o atacante Roger, autor do passe para o segundo gol, marcado por Guilherme, que teve a sua segunda boa atuação seguida. "Você pensa no 9, pensa em um cara perto da área, mas no futebol tem situações que é necessário voltar. Ele acaba participando disso e faz bem. É importante ele jogar sem a bola para quebrar a defesa adversária." - disse o treinador, elogiando o camisa 9.

A próxima partida do Botafogo será contra o Atlético-PR Paranaense, na quinta-feira(20), na Arena da Baixada, em partida também válida pelo Campeonato Brasileiro.