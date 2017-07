Botafogo anuncia Brenner, ex-Internacional, e jogador já treina no Alvinegro

Reprodução/ Botafogo

Envolvido na negociação de Camilo com o Internacional, o atacante Brenner foi anunciado nessa sexta (21) como novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada. Por meio das mídias sociais do clube, o atacante, que estava desde ontem no Rio de Janeiro. vestiu a camisa e assinou o contrato, que durará até o ano que vem.

O meio campo Camilo, um dos destaques do Alvinegro em 2016, estava com a sua extensão de contrato encaminhada, porém, insatisfeito por ficar no banco de reservas nas últimas partidas, preferiu uma mudança de ares para o Internacional. Com isso, o clube gaúcho envolveu o atacante de 23 anos na negociação.

Brenner será emprestado ao clube de General Severiano, que terá 20% dos seus direitos federativos, até dezembro de 2018, com um valor de transferência futura fixado – e não divulgado. Além disso, o Botafogo mantém 50% de Camilo, podendo ficar com a metade do dinheiro de uma futura transferência e tem uma dívida de R$ 362 mil, envolvendo o lateral Marcelo Codeiro, quitada.

Com 23 anos, o atacante foi o artilheiro do último Campeonato Gaúcho, com sete gols. Antes do Colorado, ele jogou por quatro anos no Juventude, equipe que o revelou. Foi um dos destaques da Série C de 2015, balançando a rede sete vezes em 15 jogos, e o vice-artilheiro do Gauchão de 2016, competição em que foi eleito como jogador revelação. Ao todo, ele marcou 13 gols nesse ano, sendo o artilheiro do Internacional.

Porém, não marca desde o início de abril, em uma partida entre Internacional e Cruzeiro-RS, pelas quartas de final do campeonato estadual. O Nantes, da França, mostrou interesse em transferência envolvendo o atleta por empréstimo, mas não chegou a fazer uma proposta concreta.

Brenner chega para ser uma sombra para Roger, atualmente o camisa 9 titular da equipe, e mais uma opção para Jair Ventura, que pedia a contratação de um atacante para poder rodar o elenco há algum tempo. É importante ressaltar que o atacante não poderá jogar a Copa do Brasil, pois já entrou em campo com a camisa do Internacional pela competição, mas está livre para ser inscrito na Taça Libertadores.