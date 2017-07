Jair Ventura lamenta chances perdidas, mas classifica empate como bom resultado

Jair Ventura vem se reinventando a cada partida Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

Na noite desta quinta-feira (20), Atlético-PR e Botafogo se enfrentaram na Arena da Baixada, no Paraná, em partida válida pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vinham de bons resultados na rodada anterior, porém não conseguiram repetir o feito e ficaram no 0 a 0. Esse empate foi ruim para os ambos. O alvinegro caiu para a sétima colocação com 23 pontos somados, enquanto o Furacão se encontra na 16° posição, com apenas 17 pontos conquistados.

Na entrevista coletiva concedida logo após a partida, o treinador da equipe carioca, Jair Ventura, reclamou bastante da sequência de jogos que sua equipe vêm fazendo. O treinador vem perdendo jogadores por causa de lesões, devido ao desgaste provocado.

"A gestão, o trabalho com setor de fisiologia. O número e a tendência dos atletas, a todo tipo de lesão. Às vezes, mesmo o atleta fazendo uma boa partida, você tem que tirar. Você vê o Pimpão, saiu com cãibra e estava assim até agora. Temos um elenco bem enxuto, mas vamos firmes em todas as competições. Isso tem um preço, principalmente na parte física. Mas a gente leva cada jogo como uma grande decisão para que a gente possa dar alegria para a torcida"

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

Na próxima partida, contra o Atlético-GO, fora de casa, o treinador terá desfalques para montar a sua equipe e lamentou bastante, mas afirmou que irá com o que tem de melhor, com quem tiver em condições do jogo.

"Tem que se reinventar, a gente vai mostrar a força do nosso enxuto elenco. Aqueles que estiverem em condições físicas de disputar esse jogo fora. A gente sempre busca o melhor time."

Jair também comentou sobre o lance de Guilherme, já no fim do jogo, numa jogada que provavelmente mataria a partida e daria a vitória ao Glorioso. Porém, disse que um empate fora de casa, não é um resultado muito ruim.



"Acabou não pegando a curva. Aquela bola que a gente tira e bate de chapa, acabou indo reto. Tinha que bater de chapa. Não fez a curva e não entrou. Mas foi um lance que a gente criou. Empate nunca é bom, mas jogando fora e as circunstâncias, foi um bom resultado.", concluindo a sua entrevista.