Jogo Botafogo x Atlético Mineiro AO VIVO hoje na Copa do Brasil 2017

No histórico dos confrontos decisivos, Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentaram em oito oportunidades, com seis triunfos para o time carioca e dois para a equipe mineira. Quando o assunto é Copa do Brasil, o galo ainda não conseguiu eliminar o alvinegro do Rio, foram três confrontos e nas três vezes deu Botafogo.

Na vaga de Fred, o substituto natural é Rafael Moura. Caso Micale opte por mudar o esquema e atuar sem centroavante fixo, Robinho e Luan devem formar a dupla de ataque. O volante Yago pode ganhar o lugar de Rafael Carioca. Bremer joga na vaga de Leonardo Silva.

Outro que não tem escalação confirmada é o volante Rafael Carioca. Em negociação com o Tigres, do México, ele pode estar de saída do time mineiro. Porém, está relacionado para o jogo de logo mais.

Sobre a equipe que vai a campo, existem algumas dúvidas. Micale fechou os treinamentos e não revelou o time que começara jogando no Rio. De certo, a ausência de Fred, expulso na partida de ida. E o desfalque de Leonardo Silva que, recuperado de lesão recentemente, não viajou com o grupo.

Jogando com a vantagem do empate, a principal novidade no Atlético Mineiro será a estreia de Rogério Micale. O treinador assume o galo após Roger Machado ser demitido do cargo. Em momento ruim no Brasileiro, o Atlético busca a classificação para ganhar moral e reagir na temporada.

A novidade fica por conta do Atacante Ezequiel. Vindo do sub-20, o jogador foi relacionado para sua primeira partida no profissional e fica à disposição de Jair Ventura para estrear.

As quatro contratações do alvinegro carioca não poderão atuar por não estarem inscritos na competição. São eles, o volante Léo Valencia, o atacante Brenner, o meia Marcos Vinícius e o Lateral Arnaldo, que também está lesionado.

Após poupar grande parte do time na partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura não deve ter problemas para escalar sua equipe. Jefferson permanece no gol e Pimpão está confirmado no ataque. A única duvida fica pela presença do lateral-direito Luís Ricardo. A opção deve ser o zagueiro Emerson improvisado no setor, já que o lateral está voltando agora de lesão.

Mandante na partida desta quarta, o Botafogo precisa do resultado positivo por pelo menos dois gols para avançar de fase no tempo normal. Já que na partida de ida no Independência, o Atlético Mineiro venceu pelo placar mínimo.

