Após classificação, Jair celebra: "Os atletas estão de parabéns"

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a expressiva vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro no Estádio Nilton Santos e, consequentemente, a classificação para as semi finais da Copa do Brasil, o treinador do Glorioso, Jair Ventura, elogiou demais o comportamento da sua equipe na partida:

"Um dos meus melhores primeiros tempos desde que assumi o Botafogo. Impecável. Os atletas estão de parabéns. No segundo, o time ficou mais com a bola. Não pedi para recuar, mas o Atlético-MG entrou no jogo. Entrei com o Guilherme e com o Gilson"

Questionado sobre a insana sequência de jogos do calendário do país, o jovem treinador explicou o motivo de ter poupado tantos titulares na última partida do Campeonato Brasileiro, no empate contra o Atlético-GO: "Planejamento. Poupamos os titulares contra o Atlético-GO e corremos riscos. Por causa do planejamento, vencemos. Nosso time estava muito leve, descansado. Isso foi muito bom para nossa grande performance. É logico que tem a entrega dos atletas, grandes responsáveis, mas dentro de um planejamento."

Ainda sobre o assunto de poupar os atletas, Jair completou: "Temos nossos indicadores. Não podemos correr riscos. Se eu coloco o Luis Ricardo teria uma grande chance de lesões. Não posso ir contra a nossa fisiologia. Teremos que poupar. É uma pena. Teremos que abrir mão do Brasileiro, que é um campeonato que queremos ir bem. Mas ninguém consegue jogar na mesma intensidade segunda, quarta e domingo. Infelizmente, teremos que poupar em algum momento."

Apesar da troca de técnicos no Galo e em uma possível mudança de jogo, o comandante disse: "Temos um estudo muito forte do adversário. Ficou essa dúvida com a mudança de treinador. A imprensa acabou ajudando com essa situação de que não entraria com o Rafael Moura. O Micale mudou um pouco o sistema. Foi uma situação que tivemos dois minutos para identificar e conseguimos. Criamos muito dentro dessa situação. Eles perderam em estatura. E aproveitamos as bolas paradas."

Mostrando um belo futebol, conseguindo um resultado que seria suficiente para a classificação ainda no primeiro tempo, o treinador disse que todo o trabalho da comissão técnica partiu da motivação dos jogadores: "Nossa preleção foi em cima disso. Sempre tem um tema. Qual o tema? Falei: “Zagallo”. Faltam cinco. Estamos muito próximos. Nossa análise fez um vídeo maravilhoso. Campeonato começou com 92 equipes. Estamos no caminho. Temos limitações financeiras, mas não limitações de entrega e de vontade."

"Trabalhamos para não sofrer. Mas nem sempre dá. Às vezes a gente faz um gol e muita gente acha que a gente para de jogar. Derrubamos um dos melhores elencos do país. Jogadores na faixa de R$ 700 mil e R$ 1 milhão por mês. Dois jogadores desses pagam nossa folha salarial." - disse o treinador, finalizando a sua entrevista coletiva.

A próxima partida da equipe de General Severiano será contra o São Paulo, no próximo sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.