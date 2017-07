Presidente do Botafogo descarta mudar mando contra Flamengo: "Nosso estádio é Nilton Santos"

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a classificação para as semi-finais da Copa do Brasil diante do Atlético-MG na última quarta(26), o Botafogo terá que enfrentar um dos seus grandes rivais, o Flamengo, na próxima fase da competição. O Rubro-Negro, por sua vez, eliminou o Santos na Vila Belmiro e garantiu a sua classificação por conta da regra do gol qualificado fora de casa.

Uma das questões das futuras partidas, que acontecerão nos dias 16 e 23 de agosto, são os estádios em que elas serão realizadas. No negócio, há três palcos com a possibilidade de receber os dois jogos: Nilton Santos, Maracanã e Ilha do Urubu.

Apesar de ser um jogo que, provavelmente, terá uma grande procura por parte dos torcedores, a diretoria do Flamengo até então bloqueou qualquer possibilidade do jogo com mando do Rubro-Negro seja no Maracanã, por conta da alta taxa de aluguel e das condições ruins do gramado.

Dessa maneira, essa partida deverá ser realizada no estádio na Ilha do Governador. Com uma capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas, o estádio se encaixa nas necessidades implantadas pela CBF, que cobra, no mínimo, 15 mil lugares no estádio para que o jogo seja realizado.

Por outro lado, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, foi irredutível e disse em entrevista, ao final do jogo contra o Galo, que a partida com mando do Glorioso será na sua casa: “O estádio do Botafogo é o Nilton Santos. Não há qualquer dúvida de, seja qual for o adversário, a partida com mando do Botafogo será aqui.” – disse o presidente, que, naquele momento, não sabia qual seria o adversário.

Com os confrontos ocorrendo em diferentes estádios,a regra do “gol fora de casa” como critério de desempate estará presente – diferente do que aconteceu na Copa do Brasil de 2013, quando as duas partidas foram no Maracanã. A carga de ingressos será dividida em 90% para os mandantes e 10% aos visitantes. O sorteio dos mandos de campo ocorrerá na próxima segunda(31) às 11h.