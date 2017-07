Roger curte boa fase no Botafogo: "Estou mais confiante"

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Roger, atacante do Botafogo concedeu entrevista nesta tarde de quinta-feira(27), contando um pouco sobre o jogo de ontem, o que tem pela frente, sobre às semifinais contra o Flamengo, a evolução da equipe e sobre Brenner, nova contratação do Glorioso. Roger foi premiado com um gol e ajudou na classificação.

Para ele, o Botafogo sempre será o "azarão" na mídia. Por isso ele cita a maturidade da equipe em lidar com os comentários: "Teve um programa de televisão que apostou na nossa saída. Nosso time não se apega nessas coisas", alertou. E completou: "Vão achar que temos menos chances e nos acostumamos. A gente sabe que não somos os azarões. As equipes estão vendo que não é fácil jogar no Botafogo", afirmou.

O resultado e a classificação premiaram a boa partida do Alvinegro. Sobre isso, o pai da Giulia fala sobre a dificuldade de jogar contra um grande time, como o Atlético Mineiro: "O futebol brasileiro é muito nivelado. As equipes estão em um nível grande de competitividade", comentou.

Não é a toa que foram dois grandes jogos. Além disso mostrou que a proposta de jogo do treinador Jair Ventura foi eficiente. Dentro dessa formação, o camisa 9 do Botafogo explica sobre a função que exerce: “O 9 vive de gols. Tem que colocar a bola para dentro, dar assistências. Quando não acontece as pessoas procuram os motivos", declarou o atacante que vive um ótimo momento.

Ele também agradece ao Jair por acreditar no seu potencial e cita os pontos da equipe que estão levando a vitória: "Mas eu sempre agradeci ao Jair por reconhecer meu trabalho. Hoje o torcedor e vocês da imprensa entendem que nosso objetivo é marcar forte e golpear bem. Estou mais confiante”, justificou. Ele acrescenta alegre sobre o momento que está passando: “Já estive triste aqui no Botafogo, mas hoje mudou. Não adianta o Roger fazer 30 gols e a equipe não ganhar", explicou animado.

Entretanto, um ponto que era bastante comentado no Botafogo era sobre a falta de peças de reposição, principalmente para o camisa 9. Só que, hoje foi a apresentação do Brenner, ex-Internacional e Roger deseja boas-vindas ao novo atacante do Glorioso: "Eu defendia pelo número de jogos na temporada. É difícil o cara se manter 11 meses em um alto nível. Eu cansava de ouvir que tinha que ter um concorrente. Então, defendi. Estou feliz com a chegada do Brenner, é jovem, tem muito a evoluir. Que Deus o abençoe", declarou.

Mesmo com a euforia da vitória e o anúncio do reforço, o próximo confronto na Copa do Brasil já saiu: o Flamengo. Sobre esse jogo, ele declara como seria importante o jogo no Maracanã e preza a paz: "Eu acho triste. Diferente pra nós. O mundo inteiro vai parar para ver essa semifinal. Fico muito triste. Amo jogar naquele lugar. Serão dois grande jogos. A gente pede para que, desde já, não tenha violência. Menos briga. Vamos festejar", pediu.