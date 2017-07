Atacante Brenner celebra chance no Botafogo: "Espero retribuir dentro de campo"

Reprodução/ Botafogo

Após a vitória contra o Atlético-MG e a vaga nas semi finais da Copa do Brasil garantida, os torcedores do Botafogo tem outro motivo para sorrir. Nessa quinta(27), o atacante Brenner, de 23 anos, foi apresentado oficialmente. Envolvido na negocição de Camilo para o Internacional, o atleta diz que chega para somar:

"Roger jogou muito ontem. Chego para somar, quero ajudar o Botafogo. Só quem ganha isso é o Botafogo. Temos três competições e precisamos ter um grupo forte. Agora é saber aproveitar essas oportunidades que o Jair for me dar."

Sem marcar um gol desde abril, o jogador diz que veio ao clube de General Severiano para reencontrar o seu melhor futebol, que fora apresentado no começo do ano, quando ele foi artilheiro do Campeonato Gaúcho: "Vivi um grande começo de ano no Internacional e é difícil falar o que aconteceu. Perdemos o Gaúcho contra uma equipe pequena. Depois vim perdendo espaço. É complicado falar disso. Não estava tendo oportunidade e optei pelo Botafogo. Espero ajudar." - completou.

Um dos motivos que o fez escolher o Botafogo foi a chance de poder trabalhar com o treinador Jair Ventura: "No dia que meu representante deu como certa a negociação, ele disse que o Jair queria falar comigo. Mas não deu para conversarmos. Teve muita influência na minha vinda, pois é um dos melhores do Brasil. A gente sempre quer trabalhar com os melhores." - disse.

Além disso, Brenner elogiou o titular Roger e não descartou a possibilidade dos dois jogarem juntos: "Sou um atacante de área, mas sei jogar por trás. Não gosto de ficar muito parado na área. Dentro do jogo a gente precisa criar alternativas. Não vejo problemas em jogar junto com o Roger."

O momento da equipe e a grande interação com a torcida também pesaram para a escolha do jogador, que promete ajudar a dar continuidade a esse bom momento: "É diferente. O Botafogo vem vivendo um ótimo momento, todo mundo me recepcionou muito bem e só tenho a agradecer. Espero retribuir dentro de campo."

O atacante já foi inscrito no BID da CBF e está disponível para fazer a sua estreia com a camisa Alvinegra no próximo sábado(29), no jogo contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.