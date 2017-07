Jogo Botafogo x São Paulo AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Você está prestes a acompanhar mais um clássico do futebol brasileiro, entre Botafogo x São Paulo ao vivo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

As duas equipes têm ambições bem diferentes à esta altura do Brasileirão, mas têm desempenhos parecidos nas últimas três partidas: Botafogo e São Paulo tiveram uma vitória, um empate e uma derrota.

O Alvinegro ocupa a 7ª colocação no torneio, com 24 pontos, e tenta retornar ao G-6 da competição. No entanto, terá alguns desfalques para o jogo deste sábado.

Jefferson, que vinha sendo titular no gol do Botafogo, sofreu um edema muscular e está fora da partida. Em seu lugar, retorna o paraguaio Gatito Fernández, recuperado de lesão no joelho.

Gatito está pronto para reassumir a meta alvinegra (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Outro desfalque é o zagueiro Emerson Santos. Com sintomas de cansaço muscular, o defensor acabou não sendo incluído entre os relacionados de Jair Ventura.

Antes do jogo, o meia João Paulo rejeitou um suposto favoritismo do Botafogo e elogiou a equipe do São Paulo: "Na minha maneira de ver o São Paulo é uma equipe qualificada, mas não encontrou uma forma de jogar. É uma equipe de tradição e a gente respeita bastante. É um campeonato muito nivelado. É fundamental vencer em casa, vamos enfrentar um adversário que se qualificou muito durante a semana."

Pelo lado do São Paulo, o cenário é bastante ruim e Dorival Junior segue tendo trabalho para arrumar a casa. O Tricolor Paulista ocupa a 18ª colocação, com apenas 16 pontos e precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

Hernanes e Marcos Guilherme serão caras novas no São Paulo (Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)

As boas notícias ficam por conta da provável reestreia de Hernanes, que chegou ao clube na última semana, vindo do futebol chinês, e da regularização do meia Marcos Guilherme, que já foi relacionado e pode jogar contra o Botafogo.

Ainda sem Júnior Tavares, o São Paulo também não poderá contar com Lucas Fernandes, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, nem com Lugano, de fora por conta das regras a respeito de estrangeiros.