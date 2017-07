Marcos Vinícius conta com o coletivo para entrar em ritmo: "Com o time bem fica mais fácil"

Marcos Vinícius comemorando um de seus gols na derrota contra o São Paulo. (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Autor de dois gols no último jogo, contra o São Paulo, pelo campeonato Brasileiro, o meia Marcos Vinícius ainda não se considera 100% fisicamente. Após um longo período parado no departamento médico do Cruzeiro, o jogador de 22 anos conta com o apoio dos companheiros e o espírito de equipe para chegar à condição física ideal.

“É normal, fiquei muito tempo sem jogar. Eu acho que quando a equipe vai bem, fica mais fácil ir bem. É o coletivo, o grupo todo ajudando dentro de campo. As coisas vão acontecer naturalmente”, respondeu em entrevista coletiva nesta segunda (31).

Marcos Vinícius fez seu primeiro jogo de titular contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de julho. Na ocasião, o meia confessa não ter achado a sua atuação boa. “Contra o Fluminense não fiz uma partida muito boa, mas é normal, estou voltando agora”, afirmou.

Já em seu terceiro jogo, o meia fez os dois primeiros gols do Botafogo, os seus primeiros pela equipe, mas não foi suficiente para garantir a vitória ao clube alvinegro. “Meus primeiros gols pelo Botafogo. Fiquei muito feliz, mas triste com o resultado. A gente conseguiu sair na frente, vantagem boa, infelizmente não conseguimos a vitória”, lamentou. Perguntado sobre o que ocasionou a virada do São Paulo, que perdia até os 39 do segundo tempo, Marcos Vinícius prefere ver o resultado contra como uma lição. “Estávamos bem no jogo, placar na mão, difícil falar o que aconteceu. Não sei se foi cansaço, futebol tem dessas coisas. Que sirva de lição para não acontecer mais”.

Mês de decisões

O clube alvinegro vem sofrendo com o elenco enxuto e o grande volume de jogos e o mês de agosto não deixará descanso nem para os jogadores, nem para a sua torcida. Além dos confrontos pelo brasileirão contra o Palmeiras (2/8), Cruzeiro (6/8), fora de casa, e o Grêmio (13/08), o clube terá três decisões pela frente: dia 10 contra o Nacional, pela Libertadores, e dia 16 e 23 contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, sendo este último na Ilha do Urubu. O clube já vem sofrendo com o elenco enxuto e o grande volume de jogos, mas o meia está confiante na equipe. “Não temos o que fazer. É jogar e descansar. Talvez segurar um pouco nos treinos, fazer regenerativos. Se Deus quiser vai dar tudo certo para o Botafogo”, afirmou.

Apesar da disposição em ajudar a equipe e do bom momento do grupo, o glorioso não poderá contar com Marcos Vinícius na semifinal da Copa do Brasil e em uma eventual final. O prazo de inscrições de jogadores para a competição terminou no dia 24 de abril, enquanto o jogador só teve seu nome no BID da CBF no dia 20 de junho. “É ruim ficar fora. Fiquei pensando: “Por que não cheguei antes para ser inscrito?”. Mas, o grupo é forte, vai brigar pelo título da Copa do Brasil. O grupo está preparado”, comentou o meia confiante no time.

Semifinal contra o Flamengo

O clássico contra o Flamengo, embora distante ainda, vem tomando conta das redes sociais pelas polêmicas entre as diretorias do clube e os mandos de campo. Isso porque em coletiva nesta segunda-feira, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, recusou a possibilidade de jogar no Maracanã e defendeu jogos de torcida única, caso se confirme apenas 5% dos ingressos para a torcida visitante, na Ilha do Urubu, como sugerido pelo GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) por questões de segurança. Perguntado sobre a semifinal, Marcos Vinícius preferiu não entrar no assunto. “Pensamos jogo a jogo. Agora, pensamos sobre o Palmeiras. Mais para frente pensaremos no Flamengo”.

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras quarta-feira, às 21h45min, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.