Leo Valencia tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Botafogo

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Anunciado há pouco mais de três semanas como o principal reforço do Botafogo para o segundo semestre, o chileno Leonardo Valencia finalmente foi inscrito, teve o seu nome publicado no BID da CBF nessa terça(1) e está disponível para estrear contra o Palmeiras, na próxima quarta(2), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A questão envolvendo a sua regularização se dava por conta do jogador ter sido processado pela sua ex-mulher por agressão e foi condenado a cumprir uma pena alternativa no Chile. No Brasil, os representantes do atleta finalmente conseguiram resolver essa situação junto com o Ministério da Justiça, que emitiu o seu visto de trabalho.

A questão fora finalizada na última sexta(28) quando o Ministério de Relações Exteriores do Chile enviou o documento à Polícia Federal que confirma que o jogador já cumpriu a pena. Desse jeito, a diretoria do Botafogo se apressou e conseguiu inscrevê-lo. É importante ressaltar que houve a possibilidade dessa regularização após o fechamento da janela internacional pois Valencia estava sem clube e, consequentemente, era um jogador livre.

Treinando desde a segunda semana de junho com os outros jogadores em General Severiano, o novo camisa 7 do Botafogo parece já estar bem ambientado ao ambiente do clube. Pelas fotos e vídeos divulgados pelas mídias sociais, é possível ver que Valencia tem uma boa relação com os outros atletas e com os membros da comissão técnica. Semana passada, inclusive, o seu filho ganhou uma camisa do clube com o número sete nas costas e ficou bem animado.

O último jogo de Valencia ocorreu no dia 2 de junho, quando ele entrou no lugar de Marcelo Diaz pela seleção chilena na final da Copa das Confederações, contra a Alemanha. Na ocasião, o jogador do Botafogo entrou em campo aos 7 minutos do segundo tempo e jogou a maior parte da etapa complementar.