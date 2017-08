Com Valencia, Botafogo enfrenta o Palmeiras no Nilton Santos

INCIDENCIAS: Jogo entre Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo voltará à campo nessa quarta (2) para enfrentar o Palmeiras em um jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos às 21h45. Será o segundo jogo seguido do Glorioso em sua casa, já que na última rodada perdeu, graças a uma virada histórica, para o São Paulo por 4 a 3.

O Alviverde, por sua vez, deu continuidade à boa fase com o treinador Cuca e conquistou a sua segunda vitória seguida – estando a quatro jogos invicto – ao vencer o Avaí por 2 a 0, com gols de Dudu e Deyverson.

A diferença entre as duas equipes é de apenas 5 pontos. O Botafogo está na sétima colocação, com 24 e o Palmeiras encontra-se na quarta posição, com 29. Contando todas as edições de Brasileirões, o clube paulista leva vantagem: são 21 vitórias, 17 empates e 14 derrotas.

No campeonato do ano passado, a balança permaneceu estagnada já que cada equipe venceu uma partida. No primeiro turno, o Botafogo derrotou o rival por 3 a1 na Ilha do Governador. Em contrapartida, o Palmeiras deu o troco e derrotou a equipe de General Severiano por 1 a 0 no Allianz Parque.

Botafogo conta com novidade para surpreender

Finalmente regularizado após uma longa novela, o chileno Leonardo Valencia, principal contratação do clube para o segundo semestre, foi relacionado e pode entrar em campo para fazer a sua estréia. Como gosta de atuar pelo meio, na posição do “camisa 10”, o treinador Jair Ventura ganha mais uma opção – já conta com João Paulo e Marcos Vinicius – para o setor.

Além do chileno, o treinador volta a poder contar com Bruno Silva, que cumpriu suspensão pelo excesso de cartões amarelos na última partida. Em contrapartida, o lateral Arnaldo, que vinha sendo titular, apesar de ter treinado na última terça(1), ainda não tem condições de jogo e Luis Ricardo, que deu uma assistência contra o São Paulo, deve continuar com a vaga no time titular.

O jogo é muito importante já que o Glorioso está a 3 pontos do Sport, atualmente o sexto colocado, e o G6, e, consequentemente, uma vaga na Libertadores do ano que vem, é o grande objetivo da equipe treinada por Jair Ventura, que analisou o confronto: “Temos que pressionar o Palmeiras porque vamos jogar em nossa casa e se espera de nossa equipe tomar a iniciativa do confronto. Temos que repetir o que fizemos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil”

Desfalques são problemas para o Verdão

O treinador Cuca terá duas baixas importantes para escalar o time titular do Palmeiras. O colombiano Yerry Mina e o venezuelano Alejandro Guerra não viajaram e vão permanecer em São Paulo para cuidarem de seus problemas: o zagueiro tem uma inflamação no glúteo e o meio-campo será poupado pelo departamento médico após sentir dores contra o Avaí.

Além deles, o atacante Willian é mais uma baixa já que se recupera de uma lesão muscular. Por ouro lado, o meio campo Moisés, um dos principais jogadores da campanha do título no ano passado, treinou normalmente com bola, foi relacionado e pode surgir como uma opção para o segundo tempo da partida.

Uma questão muito presente no ambiente do Alviverde é a da saída de Felipe Melo. Alexandre Mattos, diretor do clube, já confirmou que o volante está fora dos planos e que, obviamente, não jogará. Por outro lado, o goleiro Jailson – que não treinou na segunda para resolver problemas particulares – se reapresentou normalmente e está confirmado na meta da equipe paulista.