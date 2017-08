Jair afirma que poupará jogadores contra o Cruzeiro: "Preço que se tem que pagar"

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a derrota para o Palmeiras na última quarta (4), o foco do Botafogo agora é o Cruzeiro, que é o próximo adversário da equipe de General Severiano no Campeonato Brasileiro. A partida, que será no próximo domingo (6), é válida pela 19ª rodada do campeonato nacional e será realizada no Mineirão.

Por conta do excesso de partidas pelo fato do Glorioso estar vivo nas três competições do ano, os jogadores do elenco estão sentindo bastante a fadiga, já que, nos últimos meses, vem jogando praticamente toda quarta e domingo. Sobre isso, o treinador Jair Ventura escondeu o jogo durante uma entrevista coletiva e não revelou qual o time que começará o jogo em Minas Gerais. A tendência, porém, é que seja um time misto, poupando alguns jogadores.

Sobre escalar um time alternativo, o treinador disse: "Preocupa (time alternativo), mas é o preço que se tem que pagar. É um risco calculado, por conta da grande final que temos na quinta-feira" - referindo-se ao jogo contra o Nacional, pela Taça Libertadores.

O comandante do Botafogo confirmou que conversou com o elenco e que todos têm a noção da chance de jogar e da necessidade de manter o Botafogo na briga pelo G6 no Brasileirão: "O jogador que entrar vai querer mostrar que pode ser titular. Mas não pode deixar o coletivo em segundo plano. Falei isso para eles. Mas é claro que isso motiva os jogadores. A gente perde em entrosamento, mas ganha em motivação." - completou.

Finalizando a entrevista, Jair afirmou que, mesmo com mudanças, o Botafogo brigará pela vitória fora de casa para dar um fim à essa fase negativa: "Temos que passar a borracha nessa situação. Foi ruim, mas já passou. Agora vamos buscar a vitória." - disse.

Ainda haverá um treino amanhã (5), com portões fechados para a imprensa, para confirmar os últimos detalhes sobre a escalação para a partida contra o Cruzeiro. Mas o provável time para esse jogo no domingo é Gatito Fernández; Luis Ricardo, Marcelo, Emerson Silva, Gilson; Dudu Cearense, Bruno Silva (Fernandes); Valencia, Marcos Vinicius, Guilherme; Brenner - se confirmada, apenas três titulares - incluindo o goleiro - estarão em campo.