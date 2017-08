Torcida do Botafogo esgota ingressos para decisão contra Nacional-URU

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

A procura por ingressos da torcida do Botafogo para o jogo de volta contra o Nacional, pelas oitavas de final da Taça Libertadores é muito grande. Com as vendas online abertas na madrugada da última sexta-feira (4), os torcedores esgotaram, em algumas horas, toda a carga de meias-entradas destinadas para a partida. E, na tarde dessa terça-feira (8), compraram por completo os que restavam.

Aos sócios-torcedores que adquiriram algum pacote para todos os jogos da temporada, o check-in para essa decisiva partida estava aberto desde o dia 24 de junho. Com o grande número de associados – pouco mais de 34 mil pessoas no total – cerca de 20 mil pessoas confirmaram a sua entrada via o serviço da SouBotafogo. Os setores Norte e Leste Inferior foram esgotados totalmente por conta dos sócios do clube e nem estiveram disponíveis para a venda online.

Com uma média de, até agora, 30.689 torcedores por jogo na competição continental, a promessa é de um público jamais visto nos últimos anos no Estádio Nilton Santos. O jogo com uma maior presença de torcedores em 2017 foi contra o Colo-Colo, em fevereiro, válido pela primeira fase da Pré-Libertadores, quando o estádio recebeu 34.424 torcedores.

Com uma campanha lançada desde o mês passado, os dirigentes do Botafogo, junto com a equipe de segurança que fica ao entorno do estádio, agora fiscaliza fortemente os ingressos de meia-entrada. Se, por acaso, algum torcedor não comprovar o seu privilégio por esse tipo de ingresso, ele será redirecionado à alguma bilheteria para pagar a diferença entre os bilhetes de meia e inteira.

Apesar de terem surgido novos ingressos nos últimos dias nas vendas online por conta de desistências de sócios que haviam feito check-in anteriormente, esses acabaram rapidamente com a abertura de uma nova venda online. Os únicos bilhetes restantes são do Setor Sul do estádio, que é destinado aos torcedores do Nacional.

Em uma rede social, Márcio Padilha, vice-presidente de comunicação do clube, disse: “Terá tanta coisa que a festa será inesquecível. Quem estiver dentro do estádio vai se emocionar. As fotos vão correr o mundo". A recomendação é de que todos os torcedores estejam dentro do estádio com meia hora de antecedência para que tudo que está sendo preparado pela torcida dê certo.

Ainda existe a esperança que essa partida tenha o maior público do Estádio Nilton Santos, caso os torcedores uruguaios comprem todos os ingressos destinados ao seu setor, superando a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1, na abertura do estádio, em 2007, quando 43.810 pessoas estiveram presentes.