Priorizando Copa do Brasil, Botafogo e Grêmio se enfrentam com reservas no Rio de Janeiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19 horas do domingo (13)

Botafogo e Grêmio é um dos duelos mais esperados de 2017, certo? Mas pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, os técnicos Jair Ventura e Renato Portaluppi tiveram que optar por poupar titulares. Isto se deve à maratona de jogos do Fogão e do Tricolor na temporada, únicos clubes que estão remanescentes tanto na Copa do Brasil em sua fase semifinal quanto na Libertadores na fase quartas de final, onde se enfrentam. Para o duelo do Brasileirão, equipes alternativas em campo neste domingo (13), às 19h00, no estádio Nilton Santos.

Na quarta-feira, o adversário do Botafogo é o Flamengo no mesmo estádio Engenhão, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Grêmio tem pela frente o Cruzeiro de Mano Menezes, na Arena.

No primeiro turno, o Grêmio venceu o Botafogo por 2 a 0 na Arena. Caso ambos passem nas semifinais da Copa do Brasil, Botafogo e Grêmio encaram-se mais duas vezes no ano, pela final do torneio. Na Libertadores, o cruzamento dos clubes ocorre no mês de setembro, pela fase de quartas de final.

Jair Ventura faz treino fechado e despista sobre equipe

Após uma classificação gloriosa, para adjetivar como os botafoguenses gostam, no 2 a 0 sobre o Nacional do Uruguai nas oitavas da Libertadores da América, é hora de mudar a chave para outras competições. O Brasileirão ficou entre as copas e não vai ser a prioridade do Fogão no momento. O próprio presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira afirmou a menor importância do campeonato no presente.

Para enfrentar o Grêmio, a tendência é de time praticamente reserva dos botafoguenses. Na quinta-feira, o Botafogo foi a campo com: Gatito Fernández; Luís Ricardo, Igor Rabello, Joel Carli e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. A tendência é de que praticamente todos sejam poupados diante do Tricolor. Um time mais jovem defende o Glorioso em sua primeira partida após o aniversário de 113 anos, completados em 12 de agosto.

Jair Ventura fechou o treino que antecede ao confronto e não deu pistas sobre quais jogadores e qual o esquema a serem utilizados na ocasião. A descoberta será mesmo na hora que antecede a partida deste domingo, às 19h, no Nilton Santos. É provável que ganhem chance os reforços mais recentes, Leo Valencia e Brener, ambos contratados para suprir as carências ofensivas do Alvinegro carioca.

Após contar com grande público na Libertadores, o Botafogo espera menor presença no domingo de dia dos pais. O preço dos ingressos ficou entre 40 e 60 reais, podendo as entradas serem adquiridas em Caio Martins, General Severiano ou no próprio estádio Engenhão.

Grêmio deixa titulares em Porto Alegre e busca manter boa campanha fora

Regeneração e trabalho físico. Essas foram as tendências para os atletas gremistas que ficaram na capital gaúcha após a vitória por 2 a 1 ante o Godoy Cruz, pela volta das oitavas da Libertadores. Para jogar no Brasileirão, Renato Portaluppi trouxe para o Rio de Janeiro um time recheado de alternativas. Alguns são peças mais utilizadas durante o ano.

O próprio treinador gremista costuma dizer que não trabalha com titulares, com apenas 11, que ele tem em mãos um grupo. Para mostrar mais uma vez o valor do grupo tricolor, o Grêmio precisa se virar sem seus principais nomes em 2017. Um dos pontos positivos é a boa participação de Fernandinho no Brasileirão, torneio em que ele tem seis gols marcados.

O Grêmio deve ir a campo com: Paulo Vitor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado (Kaio), Léo Moura, Lincoln e Fernandinho; Everton. Em outras atuações com o time praticamente reserva, o Grêmio acabou derrotado para o Sport Recife e para o Palmeiras, ambas por um gol de diferença. Missões complicadas para perseguir o líder Corinthians no Brasileirão. No torneio nacional, o Grêmio está oito pontos atrás do primeiro colocado e ainda sonha com essa taça. Por vez, a Copa do Brasil, com semifinal na quarta-feira, está mais próxima.