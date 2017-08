Jogo Botafogo x Grêmio AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Botafogo x Grêmio ao vivo pela rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto Botafogo x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 62 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 24vezes, marcando 77 gols. Já o Botafogo superou os gaúchos em 19 oportunidades, tendo marcado 69 gols, além dos 19 empates entre as duas equipes.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Botafogo e Grêmio terá Wagner Reway (MT) como juiz da partida, auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Botafogo deve ser: Jefferson; Émerson Santos, Marcelo, Émerson Silva e Gílson; Lindoso, Dudu Cearense, Léo Valencia, Marcos Vinicius e Guilherme; Brenner.

O comandante Jair não poderá contar com alguns jogadores por impossibiidade física e jurídica para a partida. O volante Dudu Cearense recebeu cartão amarelo na partida anterior e não poderá ficar a disposição contra o tricolor gaúcho. Além disso, Gustavo Bochecha, Jonas, Marcinho e Airton ainda permanecem no Departamento Médico e não tem condições físicas para a partida. Por fim, por opção técnica de Jair, visando as demais competilções, nove titulares serão poupados do confronto.

Já o Botafogo vive grande fase no ano e mantendo bom desempenho na temporada, principalmente nas competições mata-mata. Vindo de uma classificação contra o Nacional, que o colocou nas quartas de final da Copa Libertadores, o time de Jair Ventura ainda decide a permanência na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do Flamengo. De tal forma, o técnico Jair optou por poupar alguns titulares para a partida.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado, Kaio, Lincoln e Fernandinho; Everton.

O Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador sofre de dores no púbis e é desfalque à algumas semanas. Logo, o meia Douglas e o centro-avante Jael se recuperam do rompimento dos ligamento de seus joelhos sofrido no início do ano. Além disso, o recém contratado atacante Michael Arroyo se recupera de fratura no nariz. Logo, o zagueiro Rafael Thyere ainda está em recuperação de lesão muscular. Por fim, Maicon e Arthur estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico Renato Portaluppi irá optar por uma equipe inteiramente alternativa, nem mesmo relacionando diversos titulares para poupa-los para as semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro. O técnico Renato optou por manter Léo Moura no time, logo, no meio de campo. Além disso, Fernandinho e Everton são os outros destaques dessa equipe alternativa tricolor.

O Grêmio vem a campo no fim deste domingo com o objetivo de seguir pontuando para não permitir que a distância pro líder Corinthians fique ainda maior. Vindo de uma classificaçã para as quartas de finais da Copa Libertadores da América diante do Godoy Cruz(ARG), na última quinta-feira, o tricolor gaúcho, assim como aconteceu contra o Atlético-MG na rodada anterior. Irá com time alternativo visando a Copa do Brasil.