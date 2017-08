Com vitória do time reserva, Bruno Silva garante: “Jair pode contar com todos”

(Foto: Reprodução/Botafogo FR)

O Botafogo vive um sonho com a sua torcida. Na quinta-feira (10), o time titular deu um presente aos alvinegros se classificando para as quartas de final da Libertadores. Nesse domingo (13), o chamado “time alternativo”, garantiu mais alguns dias de tranquilidade após ganhar o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Para o volante Bruno Silva, que esteve nos dois jogos, a lição que fica é o trabalho em equipe de todos os jogadores.

“O Jair sabe que pode contar com todos. Do time que vem jogando, só tinha eu, Matheus Fernandes e o Gatito. Precisávamos ganhar, independentemente de quem estava jogando, e conseguimos o objetivo. Agora, sim, começamos a pensar no Flamengo. Vai ser um jogo difícil, mas vamos procurar a vitória”, respondeu Bruno Silva na saída de campo.

Mesmo com Jefferson no banco, a escolha por continuar com Gatito não poderia ter sido melhor feita. O goleiro defendeu o seu sétimo pênalti em 12 cobranças na temporada. Apesar do feito, no final da partida o paraguaio atribuiu o resultado à equipe e elogiou os companheiros. “Depois de um jogo como o de quinta-feira, pela Libertadores, mudar a chave é sempre difícil. E nós conseguimos. Foi um jogo bom, em que criamos jogadas interessantes. Depois de fazer o gol, ficamos um pouco mais defensivos, mas estão todos de parabéns”.

Além da vitória, outra boa notícia foi a volta do lateral Arnaldo, que estava fora há um mês. Apesar de ter sido substituído aos 28 minutos do segundo tempo, o lateral descartou qualquer problema físico. “Me senti bem. Saí por cansaço”, assegurou. Perguntado sobre o favoritismo do time para quarta-feira, o atleta apenas lamentou não poder participar da decisão. “Deixamos isso para você. Temos que fazer a nossa parte. Infelizmente não poderei jogar”.

O próximo compromisso do Botafogo será mais uma decisão. Desta vez, em um clássico contra um rival que vive um momento oposto ao seu. O glorioso enfrentará o Flamengo pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, às 21h45min. O time contará com o apoio de sua torcida que já esgotou dois setores do estádio: o setor norte e leste inferior. De acordo com a última parcial, 14 mil ingressos já foram vendidos. O alvinegro terá direito a 90% da carga total de ingressos e o Flamengo, 10%.