Relembrar é viver: Subestimado Botafogo elimina "máquina" do Flamengo em 1981

Foto: Editoria de Arte/VAVEL.com

Em 1981, dois confrontos históricos entre Botafogo x Flamengo decidiram às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Um subestimado time alvinegro, contra uma "máquina" rubro-negra. Deu Botafogo!

Nesse especial, a VAVEL Brasil irá relembrar os dois jogos marcantes e analisar o que representou para a época e o quais as semelhanças com a semifinal das próximas duas quartas-feiras (16 e 23).

Na ida tudo igual, mas na volta fortes emoções

Naquela ocasião a partida durou 180 minutos, duas partidas de 90, no caso. O jogo de ida teve pouca emoção. Um 0 a 0 bem morno, sem grandes ações. O que faltou no jogo de ida, sobraria no da volta.

A partida foi marcada pela presença de 135 mil pessoas no Maracanã. Assim como nessa quarta (16) e na próxima (23) o clima é tenso, para aquele jogo também era.

Com bola em jogo, logo aos quatro minutos, Zico, o 10 da Gávea, abriu o marcador e fez o torcedor do Botafogo roer as unhas até o finzinho do primeiro tempo.

O jogo era tenso e amarrado até aos 44 minutos. Mendonça, o artilheiro de General Severiano na época, igualou o marcador de cabeça após belo cruzamento da direita.

Na volta do vestiário, o segundo tempo se mostrou tão tenso quanto o primeiro. Aos 40 minutos da etapa complementar, a desigualdade no placar acabou. Após bola levantada da direita para à esquerda e escorada para o meio da área, Jerson apareceu para estufar as redes e virar o jogo em um Maracanã lotado.

Não acabou aí. Mendonça teve sua tarde de gala. Aos 43 o atacante dominou lançamento da direita, dá dois belíssimos cortes em Júnior e finaliza na saída do goleiro Raul. Um golaço. O drible no camisa 6 rubro-negro ficou conhecido na época como "baila comigo".

Com o placar, o Botafogo eliminou a máquina alvinegra que tinha Zico, Adílio, Júnior, Tita, Andrade e cia. O Glorioso quebrou também um tabu de cinco jogos sem vencer o Urubu em jogos do Campeonato Brasileiro.

A vitória, na época, causou espanto e representou muito para o futebol do Alvinegro, que mesmo assim acabou eliminado na fase seguinte.

Há semelhanças entre 1981 e 2017. O Flamengo, assim como na época, tem um grande time, com grandes craques e muita fama. O Botafogo, também como antigamente, tem um elenco desacredito por muitos mas que tem surpreendido todos.

Botafogo e Flamengo reeditarão essa decisão em uma circunstância quase idêntica a de 36 anos atrás. Será que o time da estrela solitária repetirá o feito e se classificará?