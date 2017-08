Botafogo empata sem gols com Flamengo e vaga na final será definida no Maracanã

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, realizada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Público presente: 28.757 espectadores.

Flamengo: Muralha; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuellar, Arão e Diego; Berrío (Márcio Araújo, min. 25' do 2ºT), Éverton (Vinicius Junior, min. 29' do 2ºT (Thiago, min. 36' do 2ºT)) e Vizeu.

Botafogo: Gatito; Luis Ricardo, Carli e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes (Gilson, min. 31' do 2ºT) e João Paulo; Pimpão (Guilherme, min. 21' do 2ºT) e Roger (Marcelo, min. 37' do 2ºT)

Botafogo e Flamengo se encararam nessa noite no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Em um jogo muito polêmico e com expulsões de Alex Muralha e Joel Carli, a partida acabou 0 a 0.

O Flamengo criou as melhores chances, acertou bola na trave e perdeu gols. O Botafogo também criou com chutes de longa distância e bolas aéreas.

O Botafogo volta a campo no domingo (20) para encarar a Ponte Preta, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Já o Flamengo volta a campo também pela 21ª rodada do Brasileirão. O clube da Gávea recebe o Atlético-GO, no sábado (19), às 19h, na Ilha do Urubu.

O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil entre o Glorioso e o Fla ocorre na próxima quarta-feira (23), às 21h45, no histórico Mário Filho, o Maracanã.

Com poucas chances de gol, placar não sai do zero

Com bola rolando nos gramados do Nilton Santos, os primeiros minutos foram de estudo, para ser específico os 15 iniciais. O Fla tomou a inciativa, tendo mais posse de bola, e o Bota preferiu aguardar o erro do Fla.

Aos 16 minutos o rubro-negro teve a primeira boa chance do duelo. Diego sofreu falta cobrada por Éverton, Réver foi no 3º andar cabecear para boa defesa de Gatito Fernandez. A resposta do Glorioso foi imediata, aos 17. Após bola alçada na área, Réver cortou e João Paulo emendou de primeira pela linha de fundo.

O time de General Severiano passou a buscar mais o jogo. Bruno Silva ganhou de Renê pelo lado direito de ataque do Botafogo e cruzou para Roger que quase desviou para o gol. A bola ficou com Alex Muralha.

Aos 27 minutos outra excelente chegada alvinegra. João Paulo cobrou escanteio e após o corte de William Arão, Bruno Silva emendou um voleio bonito próximo ao gol. Logo em seguida foi a vez de Matheus Fernandes levar perigo ao gol de Muralha, o meia recebeu passe após lateral e chutou de muito longe. O goleiro rubro-negro só acompanhou.

O Flamengo voltou a ter uma boa chance aos 44 minutos. Cuellar fez boa jogada e tocou para William Arão, o camisa 5 utilizou Rodinei que cruzou para o meia da área. Gatito rebateu o cruzamento nos pés de Orlando Berrío, que finalizou para grande defesa do goleiro paraguaio.

O primeiro tempo chegou ao fim com pouquíssimas chances claras de gol e muita marcação, organização e troca de passe das equipes.

(Foto: Divulgação/Botafogo)

Em segundo tempo polêmico, partida fica no zero

Na etapa final, o Fla manteve a iniciativa. Berrío, muito solicitado, buscava os espaços pelos lados do campo e buscava as chances com Rodinei e Arão.

Aos 10 minutos Éverton foi derrubado por Rodrigo Lindoso. Diego bateu com uma perfeição incrível e enquanto Gatito olhava, a bola beijou o travessão. Logo na sequência, Diego, com confiança, arriscou de longa distância, a bola quicou e ficou com Gatito Fernandez que defendeu de forma segura.

O Flamengo criava as melhores chances e buscava levar mais perigo ao gol adversário. Após excelente triangulação pelo lado direito, Rodinei carregou e soltou a bomba da entrada da área mas pela linha de fundo. O rubro-negro manteve a pressão. Após boa virada de Berrío, Éverton cruzou para Diego que não alcançou. A bola bateu em Igor Rabello e quase traiu o goleiro alvinegro.

O Bota buscou responder. Após cruzamento de Victor Luís, Juan afastou e Matheus Fernandes emendou de longe para boa defesa de Muralha.

(Foto: Divulgação/Botafogo)

Aos 30 minutos, uma confusão tomou conta do gramado. Após dividida entre Joel Carli e Alex Muralha, os dois se estranharam e a confusão foi instaurada. Anderson Daronco, árbitro do jogo, decidiu expulsar o goleiro rubro-negro e o capitão alvinegro.

Após toda a confusão, o jogo ficou morno com as equipes evitando conceder oportunidades ao adversário. Anderson Daronco finalizou a partida polêmica no Nilton Santos sem gols.