Bruno Silva projeta jogo de volta na Copa do Brasil: "Acostumados a jogar no Maracanã"

Foto: (Divulgação/Getty Imagens)

Pela semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo realizaram um clássico regional no Nilton Santos nesta quarta-feira (16). A partida - que terminou em 0 a 0, marcou a estreia do novo treinador rubro-negro, Reinaldo Rueda.

O resultado dá ao alvinegro a vantagem de qualquer empate com gols no Maracanã para se classificar. O volante Bruno Silva destacou a força do time da estrela solitária fora de casa: "Não tem nada definido. Eles se sentiram em casa aqui e nós também vamos nos sentir em casa. Estamos acostumados a jogar no Maracanã. Está aberto", declarou o botafoguense.

Em jogo foi muito truncado, com muita marcação, jogo duro e poucas finalizações, com a falta a trave de Diego, sendo o lance mais perigoso. Perto do fim, o goleiro Muralha saiu com a perna elevada e se chocou com Joel Carli, que não gostou nada da conduta do goleiro flamenguista.

Para tentar obter o controle do jogo, o árbitro Anderson Daronco expulsou ambos os jogadores que serão desfalques para o jogo de volta, na semana que vem.

Em outro momento decisivo do Botafogo no ano, Victor Luis também foi expulso recentemente pela Libertadores em lance parecido e comentou a mesma situação que seu companheiro de clube passou: "É difícil falar da expulsão, o Carli é um jogador importante. Fui expulso na Libertadores. Foi uma partida dura, mas o importante foi não tomar o gol. Sabemos jogar fora de casa. Vamos em busca da vitória", completou o lateral.

Com boa sequência nos últimos jogos, o lateral-direito Arnaldo não pode ser relacionado na competição, por ter chegado a equipe após o prazo de inscrição.

Com isso, Luis Ricardo entrou como titular no confronto e analisou o clássico: "Faltou gol. Foi muito truncado, as duas equipes estavam preocupadas em não tomar o gol. Vamos trabalhar para conseguir a classificação na próxima partida”, relatou. O jogo de volta será na quarta-feira (23) que vem ás 21h45 no Maracanã.