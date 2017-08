Após pressionar, Botafogo busca empate contra Coritiba no fim pelo Brasileiro sub-20

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, disputada no Estádio Nilton Santos entre Botafogo e Coritiba.

Debaixo de muita chuva e com um pênalti para cada lado, o Botafogo empatou em 2 a 2 com o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, nessa quinta-feira (17). A partida foi a primeira da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Sem nenhuma grande chance, a primeira etapa da partida foi morna para as duas equipes. Só aos 41 minutos o ataque do Coritiba colocou o goleiro do Botafogo, Diego, para trabalhar. O atacante Gustavo Mosquito foi derrubado na área e a juíza assinalou a penalidade. O próprio atacante cobrou e fez o primeiro gol do jogo.

O segundo tempo começou mais elétrico principalmente para e equipe alvinegra, que empatou a partida aos dois minutos do segundo tempo com Igor Cássio. Aos 19 minutos mais uma ótima chance para o glorioso: Wenderson, considerado destaque do time, arriscou de fora da área e carimbou a trave.

Apesar das boas chances do time de General Severiano, o Coritiba desempatou a partida com Julio Rusch após falha de Marcão. O zagueiro do Botafogo tentou girar, escorregou por conta do campo pesado e acabou perdendo a bola para Índio que cruzou, o goleiro espalmou e Julio Rusch acertou na sobra.

Aos 35 minutos do segundo tempo mais um pênalti foi assinlado na partida, dessa vez para o time da casa. Igor Cássio assumiu a cobrança e converteu, marcando o seu segundo gol no jogo.

O Botafogo volta a campo no dia 24 de agosto, contra o Atético-PR na Arena da Baixada, às 19h30.

Na primeira fase do torneio, o formato era de 4 grupos com 5 times em apenas 4 jogos, se classificando apenas os dois melhores. Já nessa segunda fase, são 4 equipes que jogam a ida e a volta, totalizando seis jogos. Ainda nessa quinta (17), Grêmio e Atlético-PR completam o grupo E. Os dois melhores classificados avançam para as semifinais.