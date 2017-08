Bruno Silva lamenta derrota, mas foca na decisão de quarta: "Pensar no Flamengo desde já"

(Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

O Botafogo vem tendo um ano com muitos desafios e vem correspondendo bem, mesmo com todas as dificuldades. Por se encontrar em um fase decisiva da Libertadores, estando na quartas de final, o Glorioso precisou poupar grande parte do time titular e foi até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.

Com um time alternativo, neste domingo (20) o Alvinegro acabou sendo derrotado pelos donos da casa por 2 a 1, no Moisés Lucarelli. Após o término da partida, o volante Bruno Silva analisou o desempenho dos jogadores, citou as chances criadas e acredita que faltou um pouco de capricho na hora das finalizações. Entretanto o jogador já volta a sua atenção para a decisão da próxima quarta-feira (24).

"Tivemos oportunidades, faltou um pouquinho de calma para fazer o gol e sair com a vitória. Mas agora é esquecer o Brasileiro, estamos assim desde o começo, sempre trocando a chave, e focar na decisão, quarta é o jogo que estamos esperando. Vamos esquecer essa derrota de hoje e pensar no Flamengo desde já.", disse Bruno.

Pela Copa do Brasil, o Fogão enfrenta o Flamengo, no Maracanã, precisando vencer ou empatar com gols para sair classificado, já que no jogo de ida, no Nilton Santos, as equipes não saíram do zero e, apesar de ser um clássico estadual, o critério do gol marcado fora de casa serve como desempate. Pelo Brasileirão, os alvinegros jogam no próximo domingo (27), contra o Bahia, na Fonte Nova.