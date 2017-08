Botafogo e Atlético-PR duelam pela primeira vitória na segunda fase do Brasileirão sub-20

Google Plus

Divulgação/Botafogo

O Botafogo viaja até Curitiba para enfrentar o Atlético-PR, nessa quinta-feira (24) às 21h00 em partida válida pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes se enfrentam pelo Grupo E da competição, na Arena da Baixada, buscando sua primeira vitória no torneio.

O Glorioso vem de um empate por 2 a 2 em casa, na estreia contra o Coritiba. Debaixo de muita chuva, as equipes fizeram um jogo movimentado e muito equilibrado. O outro jogo do grupo, onde o Grêmio recebeu o Atlético-PR, também terminou empatado, porém sem que as redes fossem balançadas.

Na liderança do grupo graças ao número de gols marcados, o Botafogo faz seu primeiro jogo fora de casa, pela segunda fase da competição, e vai em busca de somar mais três pontos para a sequência do campeonato. O comandante Eduardo Barroca vê a técnica, o conjunto e o jogo coletivo da equipe alvinegra como armas importantes para combater o jogo de força das equipes sulistas.

Na partida que abre a segunda rodada da segunda fase do Campeonato, válida também pelo Grupo E, o Coritiba recebe o Grêmio no Couto Pereira nessa quarta-feira (23) às 18h30.