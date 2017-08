Botafogo recebe seletiva estadual sub-20 de Beach Soccer

Foto: Divulgação / Botafogo

Buscando uma vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Beach Soccer, o Botafogo vai sediar neste domingo (27), a seletiva estadual que definirá os dois representantes do Rio de Janeiro na competição nacional. Os jogos serão disputados no CT do Alvinegro, no Posto 3 da Praia de Copacabana, a partir das 8h (Brasília).

A seletiva estadual reúne seis times, que estão divididos em dois grupos. Flamengo, Só Show e Boa Vista formam o Grupo A. Já o Botafogo, Vasco e Costamar compõem a chave B. Os líderes de cada grupo disputam a final e garantem vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20 da categoria.

Coordenador Geral de Beach Soccer do Botafogo, Carlos Dreux afirmou que o clube está fazendo um resgate da própria história ao novamente investir na base. Para o dirigente, o Botafogo tem grandes chances de garantir a tão sonhada vaga no Brasileiro.

"O Botafogo está tentando fazer um resgate dessa modalidade. O Beach Soccer tão querido pelo brasileiro infelizmente esqueceu a base. Mas o Botafogo sempre trabalhou com a base, tendo revelado inúmeros atletas, entre eles o Rodrigo (vice-artilheiro da Copa do Mundo 2017 e revelação do ano no mundo em 2016) que está na Seleção Brasileira e o Antônio, agora atleta do Vasco. Atletas da nossa base, e damos importância para isso.

Do nosso elenco atual (sub-20) até cinco jogadores tem 18 anos ou menos. Então nossa renovação tá garantida e o Botafogo vai em busca de uma vaga na seletiva com muitas chances de classificação", disse Dreux.

Com 23 anos de experiência no esporte, o técnico Nelsão vai comandar o Glorioso na seletiva. O treinador contou qual a expectativa que tem para o torneio, e como o Botafogo se preparou para conquistar o seu objetivo.

"A expectativa é a melhor possível. Caímos em uma chave complicada, mas trabalhamos para nos classificarmos. A garotada gosta de trabalhar e estamos treinando em dois períodos. O primeiro objetivo é classificar para o Brasileiro, e depois levar esses garotos ao time adulto", revelou.

O Botafogo tem se notabilizado em revelar jogadores na modalidade. No último ano, Rodrigo foi eleito a revelação no mundo. Já como destaque, nesta temporada o jogador foi pentacampeão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA, nas Bahamas, sendo vice-artilheiro do torneio com nove gols.

A aposta desta vez será Rogério Soares, promessa do time sub-20. O jogador comentou sobre a importância do torneio para o Glorioso."A importância é gigantesca. Primeiramente por representar um time de camisa grande, em que muitos como eu treinam desde pequeno. Queremos ganhar esse título pelo Botafogo e nos classificarmos para o Brasileiro” declarou.