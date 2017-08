Jair Ventura destaca performance do Botafogo: "Jogamos com autoridade na casa do adversário"

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo não deixou a eliminação da Copa do Brasil afetar em seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Como prometido após a derrota para o Flamengo, os jogadores alvinegros entraram em campo focados contra o Bahia e conquistaram uma importante vitória por 2 a 1 em Salvador. Após o triunfo, o técnico Jair Ventura comentou sobre o resultado.

“É a importância da próxima jogada, não só no futebol, mas em todos os aspectos da vida. Se você se congelar em uma situação que já passou, você acaba deixando a desejar no presente e futuro. O passado é imutável. Já fomos desclassificados da Copa do Brasil. Doeu. Mas o futebol é bom que te dá uma segunda chance. Essa chance foi hoje. Fizemos o nosso melhor", disse o treinador.

Jair destacou que tão importante quanto o resultado, foi a atuação da equipe. O Botafogo teve a partida sob controle e criou as melhores oportunidades de gol. No total, foram 60% de posse de bola e 12 finalizações, sendo quatro na meta tricolor. O comandante também elogiou a maturidade da equipe.

“Jogamos com autoridade na casa do adversário, um Bahia forte, reativo, de transição, com Mendoza e Zé Rafael, além de laterais que saem bastante. Sabíamos da dificuldade, pressão da torcida, mas soubemos nos portar. Era situação importante voltar a vencer e mostrar que o passado ficou para trás. Por lesões, ficamos com três atacantes, o que era pesadelo para alguns por não conseguirmos vencer. Hoje tivemos maior volume, posse e a vitória.

Vejo uma equipe super madura, uma performance muito boa, esquecendo o resultado. Vai falar: "Ah, mas o Botafogo fez o gol no final". Tudo bem, mas nós tínhamos o controle total da partida. Mais de 60% de posse de bola. Isso foi muito importante, não só vencer, mas também ter uma boa atuação”, comentou.

Com o resultado positivo, o Botafogo chegou à sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Glorioso ainda disputa contra o Grêmio uma vaga na fase semifinal da Libertadores. Jair Ventura contou quais são as pretensões do time alvinegro.

“Por esse voo maior no Brasileiro, G-6, é uma situação boa. O ruim é perder três jogadores por lesão. Os 10 dias que virão poderiam ser de preparação para a equipe, mas perdemos 3 peças. É complicado. Vamos ao nosso máximo em todas as competições. O mais importante é vencer, passar de fases e pontuar no Brasileiro. Fico feliz por voltar a vencer e ter tido controle da partida”, concluiu.

Em função das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasileirão para por duas semanas. O Botafogo volta a campo somente no dia 10 de setembro, diante do Flamengo, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília).