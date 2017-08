Botafogo tem ótima atuação coletiva e vence Grêmio no Brasileiro Sub-20

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Estádio Nilton Santos.

Enquanto a equipe profissional do Botafogo recebe folga e mira o jogo contra o Grêmio, pela Libertadores, os juniores dão a vitória da semana ao torcedor contra o mesmo adversário. A equipe sub-20 fez uma ótima partida e venceu os tricolores gaúchos por 3 a 1 nessa terça-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O primeiro tempo foi marcado pela velocidade, principalmente do ataque do Botafogo. Com uma boa marcação da saída de bola da equipe gremista, o Glorioso soube trabalhar o contra-ataque quando teve a bola. Neste sentido, Ezequiel foi um dos destaques da partida: com muita força e velocidade, dificultou a vida da defesa do Grêmio. Inclusive, foi com jogada dele que veio o primeiro gol da equipe alvinegra aos dois minutos de jogo: o camisa 9 acelerou e encontrou Lucas Campos ainda fora da área, que bateu de primeira e “matou” o goleiro gaúcho.

Apesar do jogo corrido, houve poucas chances claras de gol. A primeira jogada perigosa do Grêmio veio aos 9 minutos pelo lado direito com Da Silva, mas a cobertura do time chegou atrasada e a bola foi para fora. A equipe visitante teve a primeira chance em direção ao gol aos 16 minutos: Darlan, de fora da área, chutou e o goleiro Diego espalmou a bola. E como quem não faz, leva, o Botafogo aumentou o placar aos 30 minutos com uma ótima jogada de velocidade de Jordan, após pressionar a saída de bola da defesa do Grêmio.

Outra característica do primeiro tempo foram os números de cartões amarelos: quatro, no total. Wenderson e Jordan, que ficará fora da próxima partida por isso, pelo time do Botafogo, e Marcão e Pivô pelo tricolor gaúcho, o que prova que os primeiros 45 minutos foram muito disputados e intensos.

Já o segundo tempo iniciou com dois ataques de muito perigo do Grêmio. No primeiro lance, o goleiro Diego defendeu e, em seguida, o atacante gremista cabeceou para fora. No entanto, a noite era da estrela solitária: aos 13 minutos Jordan deu um bom passe para Lucas Campos, que cruzou para Alison completar o gol.

Com a distância do placar, o ritmo do jogo caiu um pouco na metade do segundo tempo. O Botafogo, que sentiu cansaço por conta da alta pressão na defesa adversária desde o começo da partida, se focou em apenas segurar mais a bola e deixar o tempo passar contra um Grêmio que já não arriscava tanto.

Apesar disso, o Grêmio conseguiu descontar aos 31 minutos do segundo tempo em uma ótima finalização de Isaque, que conseguiu passar por Wenderson e pegou com muita qualidade com o pé direito, chutando de fora da área sem chance de defesa para Diego. Apesar do golaço, o time visitante não conseguiu reverter e segue sem ganhar na segunda fase da competição.

O Botafogo Sub-20 volta a campo no dia 6 de setembro pelo Campeonato Brasileiro, novamente contra o Grêmio, no Hélio Dourado.