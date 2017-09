Jovem do Botafogo, volante Bochecha se mostra confiante: “Vou lutar pelo meu espaço”

Divulgação/Botafogo FR

No dia 4 de fevereiro, no confronto diante do Macaé pela terceira rodada da Taça Guanabara, o volante Gustavo, mais conhecido como Bochecha, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, no início de sua primeira partida como profissional pela equipe do Botafogo. Na ocasião, Bochecha sentiu o joelho e foi substituído aos prantos. O volante passou por uma cirurgia e sete meses após o lance, foi reintegrado ao elenco do Botafogo e quer retomar a busca pelo seu espaço.

“Infelizmente me machuquei. Estava em um bom momento, confiante. Perdi boa parte do ano, mas isso agora é passado. Estou recuperado, vou lutar pelo meu espaço. Me senti bem nos primeiros treinos, vou aproveitar cada dia para pegar o condicionamento ideal”, disse o volante.

Um dos destaques da equipe que conquistou o título Brasileiro Sub-20, Bochecha comentou o fato do técnico Jair Ventura utilizar o elenco em sua plenitude, e falou sobre o apoio dos companheiros.

“Sei do rodízio que o time tem. Tenho que estar pronto para corresponder, quando o Jair precisar. O importante é ter a cabeça no lugar e tranquilidade. Todos no grupo me incentivam, isso motiva muito” finalizou.

Airton participa de evento com a torcida

Na manhã do último sábado (2), o volante Airton, que se machucou na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, atendeu alguns fãs em evento realizado na Loja Oficial do clube no Estádio Nilton Santos, após o jogo-treino contra o Boavista. O volante segue se recuperando de uma lesão e deu início a fisioterapia (no próprio sábado) para auxiliar no processo. A expectativa é de que o jogador volte a atuar ainda no fim desse mês.