Em coletiva, Marcelo fala sobre clássico contra Flamengo: "Os jogadores estão preparados"

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Após o treino dessa manhã de terça-feira (5) no estádio Nilton Santos, quem concedeu entrevista à imprensa pelo Botafogo foi o jovem e promissor zagueiro Marcelo.



Aos 21 anos, Marcelo tem sido peça importante no elenco de Jair Ventura na temporada de 2017. Desde a pré-Libertadores, onde atuou como titular em algumas ocasiões, inclusive como lateral, como até mesmo na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em sua primeira coletiva, o jovem falou sobre a Libertadores, desafios e projetou um futuro sucesso com a camisa alvinegra.



Um pouco nervoso, Marcelo brincou em suas primeiras palavras alegando ser mais fácil estar dentro de campo: "Se eu colocar meu coração próximo do microfone vocês conseguem escutar daí. Está disparado. Prefiro marcar os caras a dar entrevista aqui. É mais fácil", falou em tom descontraído.



Em seguida, o defensor falou sobre o time que Jair pode mandar a campo contra o Flamengo no domingo (10) e destacou que o Botafogo foi superior ao rubro-negro no último jogo entre as equipes pelas semifinais da Copa do Brasil.

"Se o Jair vai poupar eu não sei, mas quem entrar vai substituir à altura e acredito que todos os jogadores estão preparados para enfrentar o Flamengo. No primeiro jogo pela Copa do Brasil nem tanto, mas no segundo jogo fomos superiores a eles. Mataram a partida numa jogada individual. Temos que manter a mesma pegada e impor algo a mais para vencê-los", destacou.



Inspiração de Marcelo, Joel Carli foi citado pelo jogador na entrevista. O capitão alvinegro, inclusive, teve participação na estreia do zagueiro pelo Campeonato Carioca em partida contra o Nova Iguaçu. A primeira partida defensor foi boa, com direito a gol.

"Quando subi ano passado me inspirei muito no Carli. Dentro de campo ele impõe respeito, os árbitros respeitam. Me espelho muito nele e no Emerson Silva. São excelentes zagueiros. Quando subi a expectativa era de jogar pelo menos o Carioca, mas com a lesão do Carli surgiu a oportunidade. Fiquei até surpreso quando fiz minha estreia, contra o Nova Iguaçu. Meu primeiro ano como profissional e poder disputar uma Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro é muito especial para quem está começando", finalizou.



Lembrando que o Botafogo volta a campo no domingo (10), diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso está na 7ª colocação com 31 pontos brigando pelo G-6. O elenco alvinegro volta à treinar amanhã às 9h no campo anexo do Nilton Santos.