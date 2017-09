Casa cheia: 26 mil ingressos vendidos antecipadamente para o confronto da Libertadores

Divulgação/Botafogo FR

Botafogo e Grêmio fazem na próxima quarta-feira (13), às 21h45 o primeiro jogo válido pelas Quartas de Final da Conmebol Libertadores Bridgestone, no Estádio Nilton Santos. Após levar a melhor na partida de ida contra o Nacional-URU, em Montevidéu, o Botafogo venceu os uruguaios por 2 a 0 jogando no Nilton Santos, com quebra do recorde de público no ano, onde o estádio recebeu 40.050 presentes, e conta com o apoio da torcida durante os 90 minutos, assim como tem sido nos jogos em casa no ano, para sair com mais uma vitória. A expectativa é de casa cheia novamente, e mais uma grande festa por parte dos torcedores.

As vendas online começaram na última quinta-feira (31), as 17h00 pelo site www.boafogo.com.br/ingresso. Na última parcial divulgada pelo Botafogo, 26 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto contra a equipe gaúcha. Os setores Norte e Leste Inferior já estão esgotados. Para os setores Leste Superior e Oeste Inferior, restam apenas os ingressos com valor inteiro. Oeste Superior ainda possuí disponibilidade de meia entrada. O setor Sul é destinado para a torcida visitante. As vendas físicas começam no dia segunda-feira (11), mediante a disponibilidade.

Botafogo e Grêmio fazem acordo para facilitar recepção dos torcedores

As equipes entraram num acordo visando melhorar o conforto e a segurança na recepção dos torcedores nos jogos fora de casa, entre outros pontos. Serão realizadas ações para facilitar a compra de ingressos na cidade-sede dos clubes (Porto Alegre para os gremistas e Rio de Janeiro para os botafoguenses), assim como campanha para recepcionar os torcedores adversários com hospitalidade. Outro item do acordo foi a definição do valor de R$100,00 para o ingresso do time visitante.