Recuperado de lesão no tornozelo, Matheus Fernandes afirma: "Quero jogar"

O Botafogo treinou mais uma vez na manhã dessa quinta-feira (7), feriado no Brasil, no campo anexo do estádio Nilton Santos visando à sequência de três jogos em casa, contra Flamengo, Grêmio e Santos respectivamente.

O jovem meia e promessa da equipe de General Severiano, Matheus Fernandes, concedeu coletiva para após às atividades realizadas pelo elenco alvinegro e falou sobre o clássico contra o Flamengo, sobre o técnico rival e também sobre sua boa fase.

Matheus Fernandes não atua desde o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do próprio Flamengo, adversário de domingo (10), no dia 23 de setembro. O jogador torceu o tornozelo após uma dividida com o volante rubro-negro Gustavo Cuellar. Desde então, o jovem estava no departamento médico.

O volante do Glorioso começou falando sobre o possível retorno no clássico deste domingo (10), contra o Flamengo. O menino quer jogar e se colocou à disposição: "Fui para o campo e estou à disposição do Jair. Se ele achar que dá para me colocar, quero jogar. Todo jogo quero atuar. Não só contra o Flamengo, mas clássico é clássico e vamos para cima. Temos que vencer", afirmou.

Sobre o time que entrará em campo no domingo, o camisa 24 passou a bola para o treinador e afirmou que ainda há a preparação para a Libertadores: "Não sei se ele vai com time titular, misto ou reserva. Jair sabe o que faz. A gente também está se preparando para a Libertadores e o foco é lá", disse o jogador.

Reinaldo Rueda, comandante rubro-negro, também foi tema da entrevista. Matheus Fernandes elogiou o técnico colombiano pontuando o equilíbrio que o mesmo deu ao time da Gávea: "Rueda deu um equilíbrio ao Flamengo e esperou mais a gente. Na época do Atlético Nacional o time dele acabou saindo muito e fizemos gols nos contra-ataques. O Jair também está estudando uma forma de furar a defesa dele (Rueda) para fazermos os gols", completou.

Por fim, Matheus analisou o bom momento com a camisa do Botafogo e falou do espaço que o técnico Jair Ventura lhe concede. O meia ainda ressaltou a união do elenco alvinegro: "Tem que manter a cabeça tranquila. O grupo é muito unido, as pessoas me apoiam. O Jair também me dá uma liberdade muito grande e isso me ajuda bastante", finalizou.

Sem time definido pelo técnico Jair Ventura, o Botafogo terá certamente o desfalque de alguns jogadores para o clássico frente ao Flamengo. O zagueiro Joel Carli e os meias Marcos Vinicius, Rodrigo Lindoso e João Paulo ficaram na fisioterapia e provavelmente serão desfalques.

Por outro lado, o comandante do elenco botafoguense terá o retorno de alguns jogadores. Além de Matheus Fernandes, recuperado de lesão, Léo Valência e Gatito Fernandez também estarão à disposição para a noite de domingo (10) após servirem as seleções de seus países.

Botafogo e Flamengo se enfrentam às 19h, horário de Brasília, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso está quatro pontos atrás do Urubu, mas pode ultrapassar o Cruzeiro, que possui os mesmos 31 pontos do alvinegro, e ingressar no G-6 do Campeonato Brasileiro.