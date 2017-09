Bruno Silva destaca triunfo no clássico e projeta confronto pela Libertadores

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo recebeu, nesse domingo (10), no Estádio Nilton Santos, o Flamengo, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Roger foi o autor dos dois gols que deram a vitória ao Alvinegro, que resultou na quebra de um tabu de 8 jogos do Botafogo frente ao Flamengo. Com a soma dos 3 pontos, o Glorioso chegou a 34 pontos e se aproximou de vez da zona de classificação para a Libertadores. Após a partida, os jogadores do Botafogo falaram sobre a vitória no clássico, a vontade e a dedicação dentro de campo.

"Vitória importante, o Brasileiro é difícil, colamos no Flamengo e entramos no G-6. Para a torcida, sim, tem que comemorar, eles mereciam essa quebra de tabu. Agora é descansar, quarta tem uma decisão difícil. Nosso pensamento é a Libertadores. Vitória que dá confiança, vamos entrar ligados como fizemos hoje e esperamos passar para a semifinal", disse Bruno Silva.

Dudu Cearense falou sobre a vontade de vencer o clássico: "Como falei, queria muito essa vitória, muito. Tivemos atitude de mudar hoje o jogo, isso é Botafogo. Tentar sempre vencer, sempre, ainda mais contra eles. (Sobre confusão no fim) Dentro de campo é uma coisa, fora todo mudo é amigo. Aqui dentro me transformo, não pode levar para violência fora de campo", finalizou.

Arnaldo valorizou a vitória no clássico: "Merecemos a vitória. O time foi bem. Ganhar do Flamengo tem um gostinho a mais"

"Todo mundo de parabéns. Nós merecíamos, fomos melhores o tempo todo. Se tivesse sido três ou quatro não seria absurdo. Diego (Alves) pegou uma minha sensacional", destacou Roger.

O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 21h45 também no Estádio Nilton Santos, onde enfrenta o Grêmio em confronto válido pelas Quartas de Final da Libertadores. Novamente a promessa é de casa cheia e mais uma festa da torcida alvinegra, que já comprou 29.000 ingressos para o jogo diante do tricolor gaúcho.