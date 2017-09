Resultado Botafogo 0x0 Grêmio na Copa Libertadores 2017

Obrigado a você que acompanhou Botafogo 0-0 Grêmio com a VAVEL Brasil! Até a próxima!

Na volta, na Arena, quem ganhar leva! E empate com gols favorece o Botafogo.

Jogadores completamente exaustos na saída de campo.

Em um jogo altamente tático e exaustivo, Grêmio e Botafogo ficam no 0 a 0 no "pega-pega"

48' ACABOU! Fim de jogo no Nilton Santos!

47' Vem bola na área no último lance!

46' Gilson tenta lançar Marcos Vinícius. Kannemann afasta.

45' Bruno Silva cruza e Ramiro afasta no primeiro poste

45' Arnaldo divide com Cortez na hora de cruzar. É escanteio!

44' Levantamento de Fernandinho, Thyere desvia e Ramiro, na sobra, bate por cima do gol

43' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO:

ENTRA: Rafael Thyere

SAI: Léo Moura

43' Arthur vem carregando a bola e arrisca o chute. A bola desvia em Rabello e vai para escanteio.

41' Lindoso tenta lançar Roger no ataque. A bola passa reto e vai em tiro de meta.

41' Vai entrar no Grêmio o zagueiro Rafael Thyere!

41'Público pagante: 33.235

Público presente: 36.034

Renda: R$ 2.029.375,00

41' Gilson cruza rasteiro, a bola passa por todo mundo e Cortez afasta

39' PRA FORA! Roger recebe na área, gira em cima de Bressan e bate forte, rasteiro, na rede pelo lado de fora

38' Gilson cruza, Marcos Vinícius sobe de cabeça e Grohe segura firme.

38' Falta em Marcos Vinícius. Vem bola na área do Grêmio!

35' Falta em Arthur e cartão amarelo para Matheus Fernandes.

33' INCRÍVEL! Léo Moura cruza para Fernandinho, que bate de voleio. A bola vai entrando e Joel Carli tira, de cabeça!

31' Falta de Roger em Kannemann no campo de defesa do Grêmio.

30' Fernandinho gira em cima da marcação na linha de fundo, mas perde em tiro de meta.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO:

ENTRA: Guilherme

SAI: Rodrigo Pimpão

30' Escanteio é afastado no primeiro poste. Lateral para o Grêmio.

29' UUUH! Léo Moura cruza e Bruno Silva desvia para trás. Por muito pouco Éverton não chegou na bola!

28' Vem aí Guilherme no Botafogo!

28' Falta de Marcos Vinícius em Edílson. Vem bola na área!

27' Fernandinho tenta cruzamento e Carli afasta. No rebote, Léo Moura perde a bola ao tentar drible.

27' Léo Moura tabela com Edílson e tenta passe na área. Rabello afasta

25' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO:

ENTRA: Marcos Vinícius

SAI: Léo Valencia

24' Cortez acha Fernandinho no ataque. Ele é rapidamente desarmado por Carli

24' Vem aí Marcos Vinícius no Botafogo!

23' Cortez divide com Pimpão e ganha lateral no campo de ataque.

22' Léo Moura cruza e Carli afasta o perigo.

22' Falta de Léo Valencia em Jaílson no meio de campo. Vem bola na área!

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO:

ENTRA: Rodrigo Lindoso

SAI: João Paulo

21' Está caído o lateral Edílson, do Grêmio, após dividida com Pimpão.

20' Cortez tabela com Fernandinho e cruza. A zaga do Botafogo afasta e, no rebote, Arthur lança Léo Moura, impedido.

20' Vem aí Rodrigo Lindoso no Fogão!

19' Gilson cruza e Grohe tira de soco

18' PRA FORA! Gilson cruzou e Cortez afastou mal! Ela sobrou no peito de Roger, que chutou em cima de Kannemann. Escanteio!

18' Cortez recebe de Fernandinho e tenta o cruzamento rasteiro. Gatito segura firme

17' Que categoria! Edílson domina lançamento de Arnaldo e dá chapéu em Pimpão para sair jogando

15' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO:

ENTRA: Éverton

SAI: Barrios

14' Éverton vai entrar no Grêmio. O paraguaio Lucas Barrios deverá deixar o gramado.

14' Barrios está caído no gramado.

13' Léo Moura vai para cima de Gilson e cai. Juiz não marca nada e o Grêmio reclama

12' Tentativa de lançamento para Ramiro. Igor Rabello toca de cabeça para Gatito.

10' Arthur lança Cortez, que divide com Arnaldo e comete a falta.

9' Barrios fica caído no gramado.

9' Barrios recebe de Arthur e arrisca chute para o gol. A bola vai rasteira e bate em Carli.

7' No contra ataque, cruzamento de Pimpão, afastado por Edílson

7' Cortez recebe de Fernandinho e cruza para Ramiro, que perde no ar para Carli

6' Lançamento na esquerda para Léo Valencia, que pega a bola no ar e bate para fora, na rede

5' Matheus Fernandes cruza para ninguém. Grohe fica com a bola

4' Ramiro cruza rasteiro para Léo Moura na entrada da área. Ele tenta o corta luz, mas ninguém vinha atrás. Bruno Silva retoma

3' João Paulo cruza para Roger, que sobe e não alcança nada. Tiro de meta.

2' Carli bate para a área. Edílson protege e a bola sai em tiro de meta. Pimpão fica caído.

2' Léo Valencia cruza e Fernandinho afasta de cabeça

1' Na sequência do lance, João Paulo é derrubado na ponta esquerda. Vem bola na área!

1' Gilson tabela com Roger e sai na cara do gol. Edílson desarma e o Botafogo pede pênalti

0' Bola rolando para o segundo tempo de Botafogo 0-0 Grêmio!

Grêmio também voltou. Ta na hora!

O Botafogo já está de volta. Vai rolar a bola para o segundo tempo!

54%-46% para o Grêmio na posse de bola. Gaúchos finalizaram sete vezes e cariocas duas.

Jogo foi muito equilibrado no Nilton Santos. Falta o desequilíbrio da jogada individual, que Jair Ventura e Renato Gaúcho poderão achar em Guilherme, ex-Grêmio e Éverton

46' Fim de primeiro tempo no Nilton Santos!

45' Vamos até os 46'

44' Edílson cruza e Bressan sobe para cabecear. Mas o juiz marca falta de Kannemann em Carli. Zagueiros vem se estranhando em todas as bolas paradas.

43' Pimpão comete falta em Edílson. Cartão amarelo para o atacante do Botafogo, pela sequência.

42' Ramiro tenta o chute e é travado. No rebote, ele lança Fernandinho, em posição de impedimento.

40' Contra ataque do Botafogo, puxado por Bruno Silva. Léo Valencia tenta o cruzamento e Jaílson afasta.

38' Léo Valencia tenta infiltração com Arnaldo, mas Fernandinho corta

37' Barrios recebe de Edílson e tenta passe de letra para Arthur, que fazia a infiltração. A zaga afasta.

36' Pimpão toca para Léo Valencia, que perde para Jaílson na entrada da área

35' Muita confusão. Escanteio é afastado, mas jogadores do Grêmio reclamam de toque de mão. Na sequência, falta de Edílson em Léo Valencia no meio de campo

34' GATITO! Arthur faz linda jogada, dribla três e bate no cantinho, à meia altura! Gatito espalma para escanteio!

34' Arthur tenta o chapéu em Bruno Silva e é parado com falta

33' Fernandinho recebe cruzamento de Léo Moura e cabeceia no meio do gol. Gatito segura firme.

33' Falta de Matheus Fernandes em Edílson, no meio de campo

31' UUUUUH! Cruzamento de Pimpão para Bruno Silva, que desvia de carrinho e a bola passa muito perto do gol do Grêmio!

30' No contra ataque, Pimpão vira o jogo para Bruno Silva, que escora para Roger. A zaga afasta.

29' Ramiro cruza para Barrios e Igor Rabello afasta

29' Cortez tenta a infiltração com Fernandinho. Carli corta para lateral

28' Cortez cruza da esquerda e Léo Moura tenta subir, mas a bola passa reto por todo mundo

28' Arthur! Léo Valencia joga bem para Arnaldo, que é desarmado pelo garoto do Grêmio dentro da área

27' Léo Valencia recebe de Roger na ponta esquerda e cruza. A bola passa por todo mundo e fica com Edílson

26' Lateral cobrada para Roger. Jaílson desvia para Grohe agarrar.

26' Cruzamento na cabeça de Bressan, que cabeceia fraco e Gatito defende.

25' Escanteio para o Grêmio!

24' OPA! Arthur dribla três e é derrubado por Arnaldo, perto da grande área. O juiz nada marca.

24' Fernandinho recebe de Cortez, dribla na grande área e arrisca. A bola bate em cima de Rabello

23' Léo Valencia arma o contra ataque e tenta lançar Roger. Kannemann afasta

23' Fernandinho recebe de Arthur e dribla Arnaldo na linha de fundo. Na hora de finalizar, ele passa para o meio da área, onde Rabello afasta

22' Léo Moura cruza, Barrios escora e a bola sobra para Gatito Fernandez

21' Falta de Pimpão em cima de Edílson. Ele segurou o braço do lateral. Vem bola na área do Fogão!

21' João Paulo lança Roger, que domina e perde a bola para Kannemann

20' ERROU! Matheus Fernandes desarma Arthur e o Botafogo arma bem o contra ataque. Pimpão cruza e o jovem volante toca de cabeça esquisito, por cima do gol!

19' Falta de Pimpão em cima de Léo Moura, também no meio de campo

18' Barrios recebe no meio e tenta drible para cima de João Paulo. O meia desarma para lateral

17' Léo Valencia cruza e Barrios afasta, pela terceira vez no jogo

16' Bruno Silva tenta drible para cima de Cortez, mas sofre o desarme. Na sobra, Matheus Fernandes avança na ponta esquerda e sofre falta de Fernandinho. Vem bola na área do Tricolor!

16' Léo Valencia cruza e Barrios afasta

15' Falta em cima de Roger. Vem bola na área!

14' Fernandinho recebe de Arthur na intermediária, corta para a esquerda e bate rasteiro, longe do gol.

13' Léo Valencia foi desarmado por Kannemann pouco antes da grande área. Argentino ainda driblou o meia antes de sair jogando novamente.

12' Edílson cruza da direita, a bola quica e Gatito agarra firme. Na sequência, ele lança Roger, que sofre falta de Bressan no meio campo

11' Fernandinho tenta a jogada pela esquerda, tabelando com Cortez. Arnaldo cortou para lateral

9' Lançamento para Bruno Silva na área. Ele escora de cabeça e Bressan afasta.

8' UUUH! Fernandinho recebe lançamento na esquerda, corta Igor Rabello e bate forte. Bola na rede pelo lado de fora

7' Pimpão perde para Edílson e a bola é dividida. No rebote, a sobra é de Matheus Fernandes, que tenta bater e é cortado por Arthur

6' Pimpão cruza para Bruno Silva. Kannemann se adianta e afasta

5' João Paulo cruza e Barrios afasta. Botafogo troca passes na defesa.

5' Arnaldo arranca de trás do meio de campo e sofre falta de Arthur. Vem bola na área!

4' Falta de Bruno Silva em Arthur, no meio de campo

3' Ramiro recebeu de volta na entrada da área e foi desarmado por Rabello

3' Fernandinho tenta o cruzamento pela esquerda. A bola bate em Arnaldo e sobra para Ramiro. Grêmio troca passes

2' Tentativa de lançamento de Léo Valencia para Gilson. A bola se estende demais e sai em lateral

0' BOLA ROLANDO NO NILTON SANTOS!

Árbitro:

Jose Argote (VEN)

Aux1: Luis Murillo (VEN)

Aux2: Carlos Lopez (VEN)

Jair Ventura no comando do Botafogo, fará seu jogo de número 78 hoje.

37 vitórias

16 empates

24 derrotas

55% de aproveitamento

BOTAFOGO:

25 Gatito Fernandez

21 Arnaldo

03 Joel Carli

16 Igor Rabello

15 Gilson

24 Matheus Fernandes

08 Bruno Silva

11 João Paulo

07 Léo Valência

17 Rodrigo Pimpão

09 Roger

Técnico Jair Ventura



No banco: Jefferson, Luis Ricardo, Marcelo, Brenner, Rodrigo Lindoso, Guilherme e Marcos Vinícius

GRÊMIO:

01 Grohe

02 Edílson

22 Bressan

04 Kannemann

12 Cortez

25 Jaílson

29 Arthur

17 Ramiro

16 Léo Moura

21 Fernandinho

18 Lucas Barrios

Renato Gaúcho



No banco: Paulo Victor, Leonardo, Rafael Thyere, Kaio, Arroyo, Beto da Silva e Evérton

Em meio a muita festa de sua torcida, o Glorioso também chega ao Estádio! É clima de decisão!

O Grêmio já está no Estádio Nilton Santos! Às 21h45, a bola rola!

Ônibus da torcida do Botafogo começam a chegar no Nilton Santos!

FIQUE DE OLHO: Bruno Silva e Ramiro são o cérebro das duas equipes. Confira seus números na temporada!



Bruno Silva

43 jogos

8 gols (média 0.19)



Ramiro

43 jogos

9 gols (média 0.21)

No Rio de Janeiro, o Grêmio perdeu seus últimos dois jogos: 1-0 contra o Botafogo e 1-0 também contra o Vasco.

O Botafogo vive um ótimo momento em sua história, neste ano de 2017, conseguiu importantes resultados, que antes da temporada, quase ninguém acreditava, tirando sua torcida apaixonada e mega supersticiosa, que apoiou o time desde o início.

Após um ano fora do Estádio Nilton Santos, por causa das Olímpiadas Rio 2016, o alvinegro Carioca pode contar com sua casa novamente. Para o retorno, a diretoria resolveu fazer uma customização, deixando o palco do jogo com as cores do time. Deixando sua torcida ainda mais animada e se sentindo cada vez mais em casa.

Com o ano cheio de competições, o time comandado por Jair Ventura deu preferência a pré-libertadores, fase preliminar da principal competição das Américas, onde o fator Casa foi essencial para o time.

Logo na primeira fase, o alvinegro enfrentou o tradicional time Chileno, o Colo-Colo. Com enorme festa de sua torcida, e com um mosaico que portava a frase: “Lutem por nós”, pudemos ver aquele Botafogo que contagia, lutando por todos os lances e demonstrando muita vontade. O Glorioso saiu com importante vantagem, fazendo 2 a 1, com Airton marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra e com Esteban Pavez, marcando contra.

Na segunda fase, outro Campeão da América pelo caminho, dessa vez o Olímpia do Paraguai. Novamente a torcida alvinegra compareceu em peso para empurrar o time e não foi diferente, o jogo foi duríssimo, mas Rodrigo Pimpão, xodó da torcida, vestiu novamente a capa de herói e de bicicleta fez o gol para dar certa tranquilidade ao time Carioca.

Após duas fases preliminares, o Botafogo conseguiu a vaga para a fase de Grupos da Libertadores da América. Onde caiu no chamado grupo da morte, mas novamente o time contou com o apoio de sua torcida e conseguiu importantes resultados.

Logo na estreia, o Glorioso recebeu o Estudiantes, clube tradicional argentino, com pouco mais de 30 mil presentes, o clube foi recebido com linda festa. E novamente o time dentro de campo correspondeu a festa da torcida e venceu o jogo por 2 a 1, com gols dos atacantes Roger e Rodrigo Pimpão.

Após jogar duas rodadas fora de casa, o alvinegro recebeu o Barcelona-EQU, com chances de garantir a tão sonhada vaga para as oitavas de final de forma antecipada. Mas diante de sua torcida, veio a primeira derrota em casa na competição, onde os equatorianos acabaram saindo com a vitória e com a tão desejada vaga. Mas o resultado não abalou a torcida, que demonstrou apoio ao time e união.

Duas semanas após a primeira derrota, o Nilton Santos já estava lotado novamente, e dessa vez a torcida alvinegro pôde comemorar muito. O Glorioso, palavra estampada no mosaico, derrotou o Nacional de Medelín e garantiu a vaga para as oitavas de final da Libertadores.

Com a vaga garantida, o alvinegro ainda foi derrotado fora de casa pelo o Estudiantes por 1 a 0, mas nada mais abalava sua imensa torcida.

Nas oitavas de final, o Botafogo se deparava com mais um campeão das Américas, para ser mais exato, o quarto no seu caminho, mas o alvinegro não se intimidou, fez um belo jogo fora de casa e conseguiu a importante vitória por 1 a 0, com gol de João Paulo.

No jogo de volta, tivemos recorde de público no ano no Estádio Nilton Santos, com pouco mais de 40 mil apaixonados, que empurravam o time a todo instante. Motivado, o Glorioso derrotou os uruguaios novamente, com gols de Rodrigo Pimpão e Bruno Silva, garantindo a vaga para as quartas de final. Após o jogo os jogadores ficaram em campo, fazendo a festa com a torcida, demonstrando que juntos, são quase imbatíveis, já que em 6 jogos em casa o Glorioso saiu 5 vezes vitorioso e apenas uma vez derrotado, mantendo uma média de aproximadamente 83%.

O próximo desafio do Botafogo e sua torcida, será nesta quarta-feira (13), onde será realizada a primeira partida das Quartas-de-final, contra o Grêmio no Estádio Nilton Santos, às 21h45. A certeza é que a torcida irá comparecer e fazer outra linda festa em casa.

A partida entre Botafogo e Grêmio deverá ter início às 21h45 desta quarta-feira (13).

Espera-se um grande público no Nilton Santos: são mais de 33 mil ingressos vendidos para a partida desta quarta-feira!

Participações em Libertadores:

Botafogo: 5

Grêmio: 17



Melhores campanhas:

Botafogo: Semifinal (1963)

Grêmio: Campeão (1983 e 1995)

Nos dois confrontos do ano, pelo Brasileirão, equilíbrio com uma vitória para cada lado:

Grêmio 2-0 Botafogo (Ramiro (2)

Botafogo 1-0 Grêmio (Leandrinho)

21 anos depois, Botafogo e Grêmio voltam a se enfrentar na Libertadores. Nas oitavas de final em 1996, um empate por 1-1 no Rio de Janeiro e a vitória do Tricolor por 2-0 em Porto Alegre sacramentaram o confronto.

É um duelo de gigantes brasileiros na Libertadores. Na história dos mata-matas da competição contra brasileiros, o Grêmio avançou cinco vezes e caiu em três. Já o Botafogo nunca avançou: em dois confrontos, duas eliminações

Botafogo em casa na Libertadores: 5V 1D (83%)

Grêmio fora de casa na Libertadores: 3V 1D (75%)

Se quiser passar, o Botafogo terá de prestar muita atenção na marcação defensiva. O Grêmio marcou gols em todos os jogos da Libertadores

Campanha do Grêmio na Libertadores: 6V 1E 1D

Aproveitamento: 79,1%



Zamora 0-2 Grêmio

Grêmio 3-2 Deportes Iquique

Guaraní 1-1 Grêmio

Grêmio 4-1 Guaraní

Deportes Iquique 2-1 Grêmio

Grêmio 4-0 Zamora



Godoy Cruz 0-1 Grêmio

Grêmio 2-1 Godoy Cruz



Gols Marcados: 18 (média de 2,25 por partida)

Gols Sofridos: 7 (média de 0,87 por partida)

Já o Grêmio deverá vir a campo sem seu principal jogador, Luan. O craque sentiu a coxa nos últimos treinos e, mesmo com sessões intensas de fisioterapia, deverá perder o jogo. Pedro Geromel também é dúvida e Michel e Maicon estão expulso e lesionado, respectivamente.

Na noite de hoje, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral Victor Luís, expulso na partida contra o Nacional. Gilson é quem deverá entrar em seu lugar.

Campanha do Botafogo na Libertadores: 7V 2E 3D

Aproveitamento: 63,8%



Botafogo 2-1 Colo Colo

Colo Colo 1-1 Botafogo



Botafogo 1-0 Olímpia

Olímpia (1)1-0(3) Botafogo



Botafogo 2-1 Estudiantes

Atlético Nacional 0-2 Botafogo

Barcelona 1-1 Botafogo

Botafogo 0-2 Barcelona

Botafogo 1-0 Atlético Nacional

Estudiantes 1-0 Botafogo



Nacional 0-1 Botafogo

Botafogo 2-0 Nacional



Gols Marcados: 13 (média de 1,08 por partida)

Gols Sofridos: 8 (média de 0,66 por partida)

Não foi nada fácil para o Botafogo chegar até aqui. Mas o time de Jair Ventura provou que seu estilo de jogo é próprio para mata-matas, eliminando cinco equipes campeãs da Libertadores (Colo Colo, Olímpia, Estudiantes, Atlético Nacional e Nacional)