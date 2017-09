Pimpão lamenta empate, mas reitera a busca pela classificação fora de casa

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo recebeu o Grêmio nesta quarta-feira (13), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelas Quartas de Final da Conmebol Libertadores Bridgestone. Em partida muito disputada e com algumas chances perigosas de gol, as equipes empataram em 0 a 0. Após o final do jogo, os jogadores do Glorioso comentaram sobre a partida e já projetaram o próximo confronto contra o Grêmio.

“Nossa equipe jogou longe, temos que ver o que erramos para que não aconteça o mesmo lá. Precisamos corrigir isso, sentimos isso na partida. Temos que analisar para que o jogo lá seja diferente. Não digo que agora esteja mais para o Grêmio. As duas equipes vão jogar de igual para igual. Nós vamos lutar para classificar” destacou Rodrigo Pimpão.

Roger elogiou a equipe gremista e ressaltou a busca pela classificação: “A ideia hoje era vencer. A equipe do Grêmio é muito qualificada. A gente tentou. O jogo foi aberto. Vamos fazer um grande jogo lá. Quarta-feira nós vamos buscar o resultado lá”.

Gilson comentou lance polêmico não marcado pela arbitragem: "Na minha opinião foi pênalti, Edílson me calçou. Pênalti claro, cheguei no vestiário e fui ver o lance, me deu mais certeza que foi. Infelizmente o juiz não marcou, bola para frente".

Lateral que foi o escolhido de Jair para a vaga de Victor Luis suspenso, também falou sobre o time do Grêmio: "São jogadores leves, que troca muitos passes. Hoje eles trocaram em uma zona que não dava perigo. Conseguimos marcar bem a equipe deles, tentamos a vitória, criamos, mas a vitória não veio. Estamos vivos".

Botafogo e Grêmio voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), na segunda partida das Quartas de Final da Conmebol Libertadores Bridgestone, às 21h45 na Arena do Grêmio.