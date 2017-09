Jogo Botafogo x Santos AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Botafogo x Santos ao vivo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro! A partida será realizada no Estádio Nilton Santos às 19h.

No primeiro turno, o Peixe venceu o Alvinegro carioca no Pacaembu, por 1 a 0, gol de Daniel Guedes no último lance do jogo. Veja os melhores momentos:

Na terceira colocação com 41 pontos, o Santos poderá assumir a vice-liderança em caso de vitória (e reduzir a diferença para o líder Corinthians para apenas seis pontos). Já o Botafogo, que ocupa a 7ª posição, com 34 pontos, poderá terminar a rodada no G-6.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, enquanto o Santos receberá o Avaí na Vila Belmiro.

Na quarta-feira (13), Botafogo e Santos entraram em campo pela ida das quartas de final da Libertadores. No Nilton Santos, o Botafogo empatou com o Grêmio em 0 a 0. Em Guayaquil, o Santos empatou com o Barcelona-EQU em 1 a 1.

Botafogo x Santos ao vivo

Como as partidas de volta da Libertadores acontecerão na quarta-feira (20), Jair Ventura e Levir Culpi pouparão a maioria dos titulares logo mais.

Para aproveitar a chance! Matheus Fernandes, que deverá ser poupado nessa noite, garantiu que os jogadores que jogarão hoje pelo Botafogo, estão ansiosos para entrar em campo logo mais: "Está todo mundo bem focado. Todos querem uma oportunidade. Com essa sequência de jogos todos estão tendo a chance de mostrar a qualidade. Se eles entrarem, estarão preparados para fazer uma boa partida".

Manter a pegada! Mesmo sem entrosamento, Daniel Guedes garante que os jogadores que entrarão em campo logo mais, manterão o mesmo espírito dos titulares do Santos: "O espírito é o mesmo do quem vem jogando direto. Trabalhamos para aproveitar essas oportunidades que aparecem. Elas estão aparecendo e temos que entrar para fazer um bom jogo, buscar a vitória. O entrosamento não é igual, mas temos de superar isso dentro de campo".