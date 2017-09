Rodrigo Lindoso celebra gol em sua 100ª partida pelo Botafogo: "Dia especial"

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Vitória do Alvinegro, marca especial e um gol. Para Rodrigo Lindoso não poderia existir noite melhor que esse último sábado (16). Volante alvinegro deu consistência ao meio-campo do Botafogo e junto com João Paulo, Bruno Silva e Léo Valência criou diversas oportunidades contra o Santos, podendo construir um resultado elástico. Ele comenta sobre a felicidade em realizar o 100º jogo com a camisa do Glorioso:



"Hoje é um dia especial pela marca, eu poder fazer o gol e ter ajudado a equipe a vencer. Nós demos um salto muito importante na tabela. Dá uma tranquilidade para o jogo de quarta-feira", disse com felicidade.



O resultado foi importante para dar uma tranquilidade ao Glorioso no Campeonato Brasileiro. Mais três pontos conquistados, com boa partida dos jogadores, mesmo com time misto, e a subida na tabela, chegando ao 5º lugar.



Agora é página virada: o foco está no Grêmio, adversário da próxima quarta-feira (20), das quartas-de-final da Libertadores. Botafogo jogará fora de casa e tem a vantagem do empate com gols, já que a primeira partida, no Nilton Santos, terminou 0 a 0. Segundo Lindoso, o elenco merece a campanha que está fazendo em 2017.



"Nós estamos no caminho certo, eu estou feliz pelo grupo, em geral. Os jogadores estão merecendo isso, nós estamos trabalhando muito forte. Amanhã a gente já volta ao trabalho e passa a pensar no Grêmio", frisou o volante.



Além disso, ele fala dos comentários sobre um possível 'favoritismo' do Grêmio. Ele declara sobre a decisão, que vale vaga na semifinal do campeonato:



"Uma situação dessa é 50 % de chance para cada um. As pessoas falam muito porque o Grêmio vai jogar lá, é superior. É normal que eles conheçam mais o estádio, tenham o apoio da torcida, mas nós tivemos aqui também. Não conseguimos, mas é um jogo que está aberto e vamos entrar bem focado. Quem errar menos, sairá com a vitória", comentou.