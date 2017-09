Grande fase, influência tática e identificação com a torcida: a importância de Rodrigo Pimpão

(Foto: Satiro Sodré/SS Press/Botafogo)

Inegavelmente, Rodrigo Pimpão pode (e deve) ser considerado uma peça fundamental em uma das campanhas mais gloriosas de um time que recebe tal alcunha há anos. O jogador paranaense de 29 anos após seu retorno ao Botafogo, em maio de 2016 é, sem sombra de dúvidas, um dos jogadores no elenco alvinegro que merece uma saudosa honra no futuro ao ter tal campanha lembrada na história como um exemplo de raça, amor à camisa e dedicação.

O ex-estudante de odontologia talvez não imaginasse em sua primeira peneira, no Paraná Clube, que atualmente estivesse no patamar em que se encontra. De família com boas condições, sua história não é igual a de muitos no futebol. Sua maior experiência no esporte foram torneios universitários de futsal antes de tentar o teste no clube paranaense, em 2007.

Suas atuações atualmente mostram que sua dedicação em campo é digna de aplausos. Ofensivamente, seus gols foram de suma importância para o time chegar nas quartas de final da Comenbol Bridgestone Libertadores, sendo artilheiro do clube alvinegro na competição, com 5 gols. Uma de suas características é ter facilidade de atuar pelos dois lados do campo e atuar como camisa 9, algo que o deixa com total liberdade para movimentar-se no jogo e infiltrar de diversas maneiras na defesa adversária, como um fator surpresa.

Defensivamente, mostra que sua forte marcação e rápida saída em contra-ataques são um diferencial na surpreendente equipe comandada por Jair Ventura. Seus desarmes, passes rápidos e velocidade são armas fundamentais em um esquema que exige uma resposta à altura.

Algo que não falta no atleta é carisma. Caiu nas graças da torcida com suas atuações e demonstrações de amor ao clube que lhe trouxe novamente para terras tupiniquins. Um dos gestos que com toda certeza ficará eternizado na memória do torcedor botafoguense será o jogador indo até a torcida, pegando o bandeirão e correndo com o mesmo em volta do campo, após o término da partida contra o Nacional-URU do Uruguai pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, em agosto.

Pimpão e companhia voltam para o campo nesta quarta (20), às 21:45 contra a equipe do Grêmio em Porto Alegre, na partida de volta das quartas de final da Libertadores.