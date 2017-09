Apesar de eliminação, Lindoso comemora campanha na Libertadores: "Foi muito bonito"

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Em confronto válido pela segunda partida das quartas de Final da Libertadores, o Botafogo foi superado pelo Grêmio em Porto Alegre pelo placar de 1 a 0. Em jogo extremamente disputado desde o princípio e com muitas chances de gol desperdiçadas, o Grêmio levou a melhor e passou as semifinais da Libertadores, onde enfrenta o Barcelona-ECU, que eliminou o Santos na Vila Belmiro. Após o final da partida, alguns jogadores do Botafogo falaram com a imprensa.

"Fizemos uma Libertadores excelente desde o começo, muitos não acreditavam na gente. Torcida está de parabéns. Nosso sentimento é de tristeza, de que poderíamos ter ido mais longe. Agora, é erguer a cabeça" destacou o atacante Guilherme.

O volante Rodrigo Lindoso também falou: "A gente sai de cabeça erguida porque foi muito bonito o que fizemos até aqui. Vamos focar no Brasileiro, só não estamos no G-6 por saldo de gols. Lutamos ao máximo. Eu estava esgotado no final. A gente pede desculpa à torcida, mas saímos de cabeça erguida por tudo que fizemos. Vamos conversar e botar esse desafio de botar a vaga na Libertadores, para o Botafogo estar de forma constante na competição, porque uma hora a nossa vez vai chegar"

“Acho que uma bola parada decidiu. Tivemos muitas chances de gol. Teve bola na trave para os dois lados. A gente sai de cabeça erguida. Jogamos de igual para igual, sabíamos que era difícil, mas jogamos. Agora desejo uma boa sorte ao Grêmio” disse Bruno Silva, um dos principais nomes da equipe na temporada.