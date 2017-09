Autor de um dos gols, Guilherme comemora entrada no G6: "Agora temos que permanecer"

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Em confronto equilibrado, o Botafogo bateu o Coritiba por 3 a 2, em pleno Couto Pereira. Com gols de Roger, Guilherme e João Paulo, o alvinegro chegou a quarenta pontos ganhos e subiu a sexta colocação na tabela, mantendo a melhor campanha do returno até o momento, com cinco vitórias em seis jogos disputados.

Guilherme, autor de um dos gols, foi enfático ao falar sobre a partida: "Esse time tem muita personalidade. Claro que sentimos a derrota de quarta, é natural. Quem não sentir nem deve estar aqui. Hoje foi um passo importante já para o ano que vem. Feliz em ajudar com o gol, sobretudo por entrarmos no G-6 do campeonato. Agora que chegamos temos que permanecer. Estamos próximos do G-4 também. Vamos com o pensamento de jogo a jogo, mas com ambição. Essa é a característica do nosso time."

"Feliz pelo gol e pela vitória após eliminação dolorosa, que ainda dói. Mas hoje foi bem legal. Estamos mais que vivos na luta pela Libertadores", disse o centroavante alvinegro Roger, que chegou à marca de dez gols marcados no campeonato.

O Glorioso volta à campo no próximo domingo (1), quando irá receber o Vitória, às 11h, no Estádio Nilton Santos.