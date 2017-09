Lateral do Botafogo, Arnaldo vive expectativa por renovação contratual: "Falta assinar"

(Foto: Divulgação/Twitter)

O lateral Arnaldo, que chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Ituano, deve permanecer no clube. O atleta tem vínculo até dezembro deste ano, mas indicou que está próximo de assinar contrato definitivo com o Alvinegro.

Arnaldo mostrou abertamente sua vontade de continuar vestindo o uniforme alvinegro e falou que faltam apenas detalhes para assinar a renovação do seu vínculo com o Botafogo: “Falta assinar. Praticamente assinar. As partes já se acertaram, faltam detalhes. Eu quero ficar. Estou ambientado, correu tudo bem. Tem tudo para o Arnaldo seguir no Botafogo”, disse.

Perguntado sobre a sequência de 4 vitórias, o lateral em tom descontraído brincou com os presentes na sala de entrevistas: “A receita eu não posso falar. Mas está todo mundo muito focado para buscar essa quinta vitória”.

Já sobre a eliminação na Copa Libertadores da América, Arnaldo comentou sobre a dificuldade de esquecer a eliminação mas explica que o elenco está focado em garantir novamente uma vaga na próxima edição da competição. “Esquecer a Libertadores é meio difícil. Mas temos que tocar a bola para frente. A gente merecia algo melhor, mas é do futebol. De dois, apenas um passa. Mas temos outros sonhos e vamos buscar essa vaga no G-6”, explicou.

Ainda sobre o tema Libertadores, o lateral acredita que esse pode ter sido um dos motivos pela não comemoração de Roger e Guilherme em seus gols domingo. “Era muito recente a eliminação. Acho que na hora da comemoração, ficou um pouco da derrota na quarta. Mas depois do jogo estavam todos muito felizes”, mencionou.

O Botafogo receberá no domingo (1) a equipe do Vitória, às 16 horas no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro em busca de sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na competição, a equipe soma 40 pontos e está na sexta posição.