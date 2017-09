Destaque do clube, Botafogo rejeita proposta da Udinese por Igor Rabello

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Um dos destaques do Botafogo no bom ano de 2017, o zagueiro Igor Rabello começa a ter seu valor reconhecido internacionalmente: a Udinese, tradicional clube italiano, fez uma proposta ao clube de General Severiano para contar com o jogador a partir de janeiro de 2018, quando a janela de transferências europeias volta a ficar aberta.

Cria da base do clube, o zagueiro foi mais um dos jogadores que ressurgiu com Jair Ventura esse ano: após apresentar boas atuações com a camisa do Náutico, onde esteve emprestado, em 2016, o jogador foi reintegrado ao elenco e, quando recebeu a sua primeira chance, não largou mais a vaga de titular da equipe, ao lado do capitão Joel Carli.

Se destacando na Taça Libertadores e Copa do Brasil, o zagueiro chama a atenção pela sua calma e bom posicionamento. Aos 22 anos, o jogador vive uma fase muito boa com a torcida do Glorioso. Em 2017, foram 35 partidas disputadas e um gol marcado, contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

A Udinese enviou uma proposta, juntamente com o representante do clube no Brasil, de 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) pelo jogador, que foi rejeitada pelo Botafogo. O zagueiro tem contrato até o fim de 2019 e uma multa de 10 milhões de euros – pouco mais de 40 milhões de reais. O clube, porém, não vê com maus olhos uma possível negociação caso o valor oferecido pelo clube seja maior. A informação foi dada por Marcelo Baltar e Thiago Lima, do Globoesporte, e confirmada pelo jornalista Rodrigo Silva, dos canais Esporte Interativo.

Atualmente na 17ª posição na Serie A, a Udinese não vive um grande momento – são apenas 3 pontos em 6 partidas disputadas. A equipe do treinador Luigi Delneri ainda conta com os brasileiros Samir, ex-Flamengo, Danilo, que é o capitão da equipe, e o atacante Ewandro, que se destacou pelo Atlético-PR. Além dos Bianconeri, a Atalanta também demonstrou interesse no jogador, mas não chegou a enviar uma proposta oficial.