Jogo Botafogo x Vitória AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 26ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, ÀS 16H (DE BRASÍLIA).

Equipe de arbitragem

​Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

BOTAFOGO

FALA, PROFESSOR! "Estamos com as forças totalmente voltadas para o Campeonato Brasileiro. Foram quatro vitórias consecutivas. Ano passado conquistamos cinco dessa forma, o que é muito difícil. Vamos enfrentar o Vitória, uma equipe muito perigosa e que está praticamente invicta fora de casa desde que o Mancini assumiu. Sabemos da força na transição deles, mas vamos buscar a vitória e a classificação para a Libertadores jogo a jogo. Nesse ano fomos bem na competição e vamos fazer de tudo para retornar", disse Jair Ventura.

DESFALQUES! O atacante Roger, artilheiro do Botafogo no Brasileirão, com 10 gols, foi diagnosticado com tumor renal e não jogará mais em 2017. Além do centroavante, o Botafogo não contará com o lateral-direito Arnaldo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, Brenner e Luis Ricardo devem ser os respectivos substitutos.

Pendurados: Joel Carli, Jefferson, Emerson Santos, Matheus Fernandes, João Paulo e Rodrigo Lindoso.

BOA NOTÍCIA! O atacante Rodrigo Pimpão, que não atuou contra o Coritiba, está apto fisicamente e foi relacionado para encarar o Vitória.

VITÓRIA

FALA, PROFESSOR! “Vai ser um jogo muito estudado. As duas equipes têm uma maneira muito próximas de jogar. Vamos enfrentar uma equipe que está sob o comando de Jair Ventura há muito tempo, então, é natural que o Botafogo tenha um tempo mais de rodagem, os atletas já se conheçam mais. O Vitória vem fazendo bons jogos fora de casa e eu, sinceramente, espero que ele mantenha isso daí até para que a gente possa aumentar a nossa margem de pontos. Mas será um jogo extremamente difícil. Todos nós aqui sabemos e respeitamos muito o Botafogo”, comentou Vagner Mancini.

Relacionados do Vitória

Goleiros: Caíque e Wallace Barato

Laterais: Patric e Geferson

Zagueiros: Alan Costa, Fred, Renê Santos, Bruno, Wallace e Ramon

Volantes: José Welison, Fillipe Soutto e Uillian Correia

Meias: Cleiton Xavier, Yago e Danilinho

Atacantes: André Lima, Neilton, David e Santiago Tréllez.

DESFALQUES! Fernando Miguel, Kanu, Juninho, Caíque Sá, Willian Farias e Carlos Eduardo estão fora da partida. Por determinação do departamento médico, Kieza também não viajou.

LÍDER DO RETURNO! Na sexta colocação, com 40 pontos, o Botafogo lidera a classificação do segundo turno do Brasileirão. A equipe comandada por conquistou 15 pontos em seis jogos, somando 83,3% de aproveitamento.

RECUPERAÇÃO

Ameaçado pelo rebaixamento, o Vitória faz uma boa campanha de recuperação. Levando em apenas o returno, o Leão aparece na quinta colocação, com 10 pontos e 55,6% de aproveitamento. Na classificação geral, o Vitória é o 16º colocado e pode voltar à zona de rebaixamento caso não derrote o Botafogo.

Botafogo e Vitória vêm de resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Jogando em Belo Horizonte, o Leão conseguiu um importante triunfo sobre o Atlético-MG, de virada, por 3 a 1. Crônica do jogo: Vitória vence, afasta sufoco e Atlético-MG perde a sétima partida em Belo Horizonte

Já o Glorioso, após ser eliminado da Libertadores, também de virada venceu fora de casa. Com gols de Roger, Guilherme e João Paulo, o Glorioso bateu o Coritiba no Couto Pereira, conquistando a sua quarta vitória consecutiva na competição. Crônica do jogo: Em jogo emocionante, João Paulo marca no fim e Botafogo derrota Coritiba

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Salvador, e empataram em 2 a 2. Na oportunidade, o Glorioso abriu dois gols de vantagem com Bruno Silva, mas o Leão buscou o empate na etapa final com Gabriel Xavier e Kieza.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Botafogo x Vitória ao vivo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!