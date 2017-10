Rabello reitera necessidade de atenção no fim das partidas: "Não podemos deixar acontecer mais"

Google Plus

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a derrota diante do Vitória na última rodada do Brasileirão, o Botafogo já pensa na próxima partida, diante da Chapecoense. Contra a equipe baiana, o Glorioso sofreu novamente uma virada em casa e nos minutos finais da partida, assim como já havia ocorrido frente ao São Paulo na 17ª rodada da competição. Igor Rabello, que foi titular em ambos os jogos, falou sobre a necessidade de atenção até o apito final.

“Perdemos alguns pontos importantes em casa, mas também ganhamos fora. Acontece apagão, assim como tivemos contra São Paulo e Vitória. Não podemos deixar acontecer mais. Aqueles dez minutos finais que não pode dar mole. Se ganharmos todos em casa temos grandes chances de classificar” comentou.

O jovem zagueiro falou sobre o equilíbrio do campeonato e a força das equipes que estão no pelotão de baixo da competição. “Essa de times lá embaixo não existe, estão todos querendo vencer, querendo sair dessa situação difícil. Claro, fica um gostinho ruim de perder para quem está mais embaixo, mas a gente quer classificar e entender que acontece, nem sempre vamos vencer” disse.

Igor também mostrou confiança em uma possível escalação do goleiro Helton Leite, já que Gatito só deve chegar momentos antes da partida (consequência da sua convocação para a Seleção Paraguaia), e Jefferson se reapresentou com amigdalite e passará por nova avaliação na terça-feira (10).

“Ele sempre trabalhou muito, sempre buscou o espaço dele. Já jogou várias vezes, cara já experiente. Se tiver que jogar vai mostrar um bom trabalho” finalizou.

Buscando se aproximar ainda mais da vaga na Libertadores 2018, o Botafogo recebe a equipe catarinense em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, nesta quarta-feira (11), no Estádio Nilton Santos às 19h30. A diretoria alvinegra preparou uma promoção com ingressos a partir de R$10,00.