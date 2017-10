Artilheiro na base, Vinícius Tanque comemora gol da vitória contra Chape: "É sempre bom marcar"

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Autor do gol da virada heróica contra a Chape, na última quarta-feira (11), Vinícius Tanque se viu aliviado com o tento marcado. Muito criticado pela torcida alvinegra, o jovem atacante chegou a ser vaiado no Nilton Santos, mas nada que tirasse seu foco:

"Confesso que não ouvi as vaias, mas faz parte do futebol. Fico feliz por ajudar. Só com trabalho a torcida vai parar de vaiar. Penso em fazer mais gols, pois ela vai cobrar. Eu também me cobro. Sou um cara trabalhador. As críticas sempre virão. É ter a cabeça fria. Me cobro muito e é sempre bom marcar os gols."

Parceiro de posição do centroavante Roger, Tanque fez questão de lembrar de seu companheiro, que fez uma cirurgia para remoção de um tumor benigno nos rins no último domingo (8): "Futebol é muito dinâmico. Infelizmente perdemos o Roger, ele é um amigo e me incentiva o tempo todo. Diz que acredita em mim. Pude escutá-lo bastante e fico observando nos treinamentos para pegar experiência. O Roger é um paizão e me ajuda bastante. Venho aprendendo muito com ele."

Apesar das vaias durante a partida, o atacante foi assediado na saída da entrevista coletiva pelos pequenos torcedores que estavam no Nilton Santos, em um evento especial do Dia das Crianças feito pelo clube: "Estou feliz. Agora é continuar trabalhando, estava um pouco com isso, mas agora está tudo certo. O Jair disse que contava comigo, para eu criar as oportunidades e fui feliz em marcar o gol."

O Botafogo voltará à campo no próximo sábado (14), para fazer o clássico contra o Vasco da Gama, ás 19h, no Maracanã.