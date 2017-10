Arnaldo questiona arbitragem e lamenta erros no ataque: “Faltou  nosso último terço”

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Botafogo e Vasco se enfrentaram na noite deste sábado (14) no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Cruz Maltino levou a melhor sobre o Alvinegro em jogo conturbado e marcado por lances polêmicos por parte da arbitragem. O único gol da partida foi marcado por Nenê, aos 34 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Botafogo falaram sobre o jogo e principalmente sobre a arbitragem.

“Ninguém está aqui para reclamar, só quer que sejam marcadas as coisas. Tem seis, sete árbitros. Foi clara a mão do Madson. Logo em seguida tomamos o gol em lance duvidoso. Tivemos mais volume, mais chances, foi injusto”, comentou Rodrigo Lindoso.

“A gente viu que foi pênalti, mas ele não deu. É paciência, erguer a cabeça no próximo jogo. Faltou o nosso último terço. Tivemos a bola, mas hoje não conseguimos concluir. Eles também só tiveram uma bola” , disse Arnaldo

Pimpão também falou sobre a arbitragem: “Se for para usar os critérios têm que usar para os dois lados. Tiveram duas ou três bolas na mão. No meu lance com o Madson foi bola na mão. Depois fora da área foi falta. Tenho que ver na televisão. Ele deu cinco minutos de acréscimo, mas o jogo ficou parado por três minutos” finalizou.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (18) e busca a vitória diante do Avaí na Ressacada, às 21h45, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com o intuito de entrar no G-5 e conseguir a vaga direta para a Libertadores 2018.