Jair Ventura comentou interesse no atacante Gilberto: "Jogador muito interessante"

Foto: Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Antes do Botafogo viajar para enfrentar o Avaí, amanhã, 18, na Ressacada, Jair Ventura concedeu coletiva nesta tarde, 17. O treinador que está suspenso e será representado pelo seu auxiliar Emílio Faro, falou sobre as dificuldades de enfrentar um adversário que está na ponta de baixo da tabela e da importância de conseguir a vitória fora de casa.

"A gente empata pouco. Não dá para ficar com um ponto. É muito melhor correr riscos do que empatar. O jogo contra o Bahia foi super aberto. É estratégia, a gente briga pelos três pontos mesmo jogando fora. Gosto de buscar a vitória", frisou Jair.

Outro ponto que chamou atenção e despertou rumores em General Severiano, antes da viagem para Santa Catarina, foi sobre o contato do Botafogo com o atacante Gilberto, que pertence ao São Paulo. Posição carente no Botafogo em 2017, o artilheiro do São Paulo vira alvo na próxima temporada e Jair comenta sobre a possível contratação.

"É um jogador de qualidade, que já tentamos outras vezes. O jogador segue no São Paulo. Eu gosto bastante, mas entrou na parte financeira, mas é um jogador interessante, sim", comentou.

Voltando ao foco da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time que enfrentará o Leão terá novidade na beira do gramado. Emílio Faro, auxiliar de Jair Ventura, será o responsável por comandar o Glorioso nesse jogo importante e tem total confiança do treinador alvinegro.

"Primeiro que eu e Emilio estamos juntos desde 2012. Nossos jogadores já sabem o que deve ser feito. Emilio tem 100%. Já até brinquei com ele que fiquei assim com um jogo(risos)", brincou o treinador alvinegro.

Botafogo precisa recuperar a regularidade no Brasileiro que deixaram o clube como o melhor time do segundo turno. Para isso, é necessário conquistar os três pontos fora de casa e deixar os erros do clássico para trás.

"Quando você joga mal e perde, tem muita coisa para corrigir. Estamos no caminho certo. Somos vice-líderes no returno. Claro que ficamos tristes. A derrota tem que machucar mesmo. Agora temos mais uma grande batalha", explicou.

Derrotas que estão marcadas pela queda de rendimento de alguns jogadores importantes, como Igor Rabello, Victor Luis e Rodrigo Pimpão. Além disso, Jair cita a oscilação do Marcos Vinicius, porém declara sobre a importância do meia no elenco e sobre os desfalques que teve na posição.

"O Marcos Vinicius veio com um problema físico, mas é um ótimo jogador. Foi muito bem marcado contra o Vasco. Vem oscilando, mas podemos pensar nele iniciando. A gente conta bastante. Tivemos cinco operações de cruzado na temporada, teve o Airton, Gustavo... Leandrinho foi uma grande perda, pois tecnicamente é diferenciado. O Valencia já está melhorando... Todo mundo quer um camisa 10, mas não tem", declarou.

O Botafogo tem 43 pontos e está no sexto lugar. O Alvinegro perdeu a chance de se aproximar do grupo do G-4, pois nos últimos três jogos no Rio de Janeiro, o Alvinegro conquistou três pontos dos nove em disputa. Por isso precisa se recuperar na tabela e voltar a brigar pela vaga direta na Libertadores.