Jogo Avaí x Botafogo AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA Á SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DA RESSACADA, EM FLORIANÓPOLIS, VÁLIDA PELA 29ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017.

Arbitragem: Rafael Traci (PR), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Arnaldo, Igor Rabello, Marcelo e Victor Luís; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Brenner

Provável escalação do Avaí: Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Luanzinho; Rômulo, Joel e Júnior Dutra

HISTÓRICO DO CONFRONTO: Avaí e Botafogo se enfrentaram onze vezes na história. O retrospecto aponta duas vitórias para o time catarinense, cinco empates e quatro vitórias do Botafogo. O Avaí fez 14 gols e sofreu 18 dos cariocas.

Joel, autor dos dois gols sobre o Botafogo no primeiro turno (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

No primeiro turno do campeonato, o Avaí venceu o Botafogo dentro do estádio Nilton Santos, pelo placar de 2 a 0. Os dois gols do jogo foram marcados por Joel.

Botafogo está na sexta posição do Campeonato Brasileiro com 43 pontos somados. A equipe disputou 28 jogos, com doze vitórias, sete empates e nove derrotas.

Jogadores do Botafogo reclamam do gol validado para o Vasco (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Assim como o time mandante, o Botafogo também foi derrotado na última rodada. O alvinegro carioca perdeu o clássico para o Vasco jogando no Maracanã, pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Nenê.

Avaí está na 18ª colocação do campeonato com 30 pontos, foram 28 jogos com sete vitórias, nove empates e doze derrotas.

Em entrevista após o jogo, o zagueiro e capitão Betão explicou a situação do time no momento: "A equipe do Fluminense fez o seu jogo. Não podemos desistir enquanto não terminar o campeonato. Vamos buscar até o fim. É difícil explicar, parece que está dando desculpa, querendo esconder, mas, talvez, nossos esforços não estão sendo suficientes para sair com a vitória. Todos os jogadores estão fazendo seu máximo, mas o nosso máximo não está sendo o suficiente. Não vamos baixar a guarda, dependemos da gente ainda, é claro que cada vez mais vai ficando complicado" - finalizou.

Duelo entre Fluminense x Avaí no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Avaí vêm de derrota no Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira perdeu para o Fluminense por 1 a 0, jogando no Maracanã. O único gol da partida foi marcado por Henrique Dourado, aos 13' do primeiro tempo.

