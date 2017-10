Após garantir empate heróico, Marcos Vinicius comemora: "Lutamos até o fim"

Google Plus

Foto: Jamira Furlani/Avaí FC

O Botafogo viajou até Florianópolis para visitar o Avaí, na Ressacada, e conseguiu um ponto suado. Apesar da grande partida de Gatito Fernandez, o alvinegro saiu atrás no placar após gol de pênalti de Marquinhos e estava sendo derrotado até os 50 minutos do segundo tempo, quando Marcos Vinícius, vindo do banco de reservas, fez o gol chorado que fez a equipe carioca sair satisfeita de Santa Catarina.

“Gol importantíssimo. Na hora eu só quis extravasar. Nós acreditamos até o fim. Nossa meta é entrar no G4 e ganhar uma vaga direta na Libertadores", afirmou o herói do empate.

O zagueiro Igor Rabello também comemorou o ponto ganho no último lance da partida: "Começamos bem e no segundo tempo caímos. Fica de lição para o restante da temporada. Saímos satisfeitos com o empate. É um ponto importante".

O glorioso está na sexta colocação do campeonato com 44 pontos ganhos e voltará à campo na próxima segunda-feira (23), contra o Corinthians, às 20h, no Estádio Nilton Santos.