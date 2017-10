Botafogo e Corinthians miram retorno de boa fase no Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (23)

Nesta segunda-feira (23), o Botafogo recebe o Corinthians no Estádio Nilton Santos, às 20h (horário brasileiro de verão), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2017. O Glorioso vai em busca da vitória para se firmar na disputa pela vaga na Libertadores. Após arrancar um empate em 1 a 1 no fim da partida contra o Avaí, na Ressacada, o Alvinegro precisa vencer para não deixar que a diferença de pontos para os primeiros quatro colocados aumente.

O Botafogo é o sétimo colocado, com 12 vitórias na competição e 44 pontos conquistados até aqui. Já o Corinthians é o líder do campeonato, possui cinco vitórias a mais que o Alvinegro Carioca e tem 59 pontos no campeonato, nove à frente do Grêmio, segundo colocado.

No confronto do primeiro turno, o Timão levou a melhor e saiu com a vitória por 1 a 0. Após ter pênalti defendido por Gatito, Jô marcou o gol que decretou a vitória da equipe paulista na Arena Corinthians.

Botafogo conta com “reforço” para enfrentar líder

Após ter cumprido suspensão diante do Avaí, o zagueiro Joel Carli retorna a equipe contra o time paulista. Um dos titulares unanimes o argentino assume a vaga de Marcelo, que foi o escolhido por Jair para suprir sua ausência diante do Avaí.

Gatito falou na última sexta-feira (20), e minimizou a cobrança por parte de alguns torcedores no desembarque da equipe após o empate em Santa Catarina: “Como um clube grande precisamos voltar para uma Copa Libertadores. Sai rápido (no desembarque), mas não vi muito. Sei que teve cobrança, mas é normal. Botafogo é um clube grande. O apoio é importante para conseguirmos esses pontos. Eles (os torcedores) são muito importantes para a gente”, destacou.

O goleiro, que recebeu nesta sexta-feira o prêmio de Melhor Goleiro da Copa do Brasil 2017, também falou sobre a importância do fator casa: “Primeiro temos que utilizar nosso mando de campo sem pensar no momento do adversário. Assim, poderemos recuperar os pontos perdidos nos últimos jogos”, finalizou.

Corinthians busca melhorar campanha ruim do segundo turno

Com o pior segundo turno dentre os campeões desde 2006, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro querendo vencer para se distanciar ainda mais dos concorrentes ao título. Após fazer a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos, o Timão teve uma queda de 82,5% para 40% de aproveitamento.

Gabriel, que atuou no Botafogo entre 2012 e 2014, falou sobre o rendimento da equipe: “Lógico que queremos sempre vencer fazendo história. Brigamos por isso também, mas o importante, o objetivo, é o título. Não pensamos em bater recordes, mas sim em ganhar o título. O que ficou ali atrás não será apagado da história. Foram 34 jogos invictos, isso ninguém vai apagar”, comentou.

O volante também frisou a necessidade do Corinthians fazer o dever de casa: “Estamos a nove jogos de fazer história e ser campeão. Estamos bem concentrados e só depende de nós. Não precisamos nos preocupar com os outros, e sim com o nosso trabalho”, finalizou.