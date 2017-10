Jefferson é assaltado e tem carro levado antes de chegar ao treino do Botafogo, no Nilton Santos

Jefferson deve ficar no banco de reservas nesta segunda, contra o Corinthians (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Uma manhã de domingo (22) nada agradável para o goleiro Jefferson. Isso porque quando o camisa 1 chegava nas proximidades do estádio Nilton Santos, no bairro Engenho de Dentro, para o treino do Botafogo, foi rendido por dois criminosos e teve seu carro roubado.



Jefferson não sofreu nenhuma agressão física e passa bem. O jogador foi à 24ª delegacia de polícia prestar queixa do ocorrido e acabou liberado do treino deste domingo, o último antes do jogo contra o Corinthians, nesta segunda-feira, às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi relacionado para o duelo e deve compor o banco de reservas, ficando à disposição do técnico Jair Ventura.



O bairro do Engenho de Dentro, local do incidente, se tornou um dos mais violentos do Rio de Janeiro. Vários relatos de assaltos são feitos até mesmo pela internet, inclusive, com registros de vídeos da ação dos criminosos.



O duelo contra o líder do Campeonato Brasileiro é importante para as pretensões do Botafogo na competição. O Glorioso precisa vencer para se firmar no G-7 do torneio.